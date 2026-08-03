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प्रथमेश पूजन के साथ पंच स्वरूपों का प्रशिक्षण शुरू

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, वाराणसी
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रामनगर (वाराणसी) में विश्व प्रसिद्ध रामलीला के निमित्त गणेश पूजा की गई। पात्रों की उपस्थिति में विधि-विधान से पूजन किया गया और प्रशिक्षण शुरू हुआ। पांच नए पात्रों का चयन किया गया, जो अब रामजी, सीताजी आदि होंगे। रामलीला 25 सितंबर से शुरू होगी।

प्रथमेश पूजन के साथ पंच स्वरूपों का प्रशिक्षण शुरू

रामनगर (वाराणसी), संवाददाता। विश्व प्रसिद्ध रामलीला के निमित्त प्रथम गणेश पूजा रविवार को हुई। चयनित पात्रों की उपस्थिति में पक्की इलाके में विधि-विधान से पूजन-अर्चन किया गया। इसके साथ ही पंच स्वरूपों का प्रशिक्षण आरंभ हो गया। बता दें कि चयनित पात्र लगभग दो महीने तक प्रशिक्षित होंगे। विश्व प्रसिद्ध रामलीला 25 सितंबर से आरंभ होगी। इस बार सभी पांच नए पात्रों का चयन कड़े परीक्षण के बाद हुआ है। कल तक अंश और रुद्र के नाम से जाने जाने वाले बच्चों की पहचान रविवार से बदल गई। अब वे लाखों लीलाप्रेमियों के ‘भगवान’ बन जाएंगे। अंश, रुद्र, प्रियांशु, यक्ष और शिवांश के बजाय वे रामजी, सीताजी, भरतजी, लक्ष्मणजी और शत्रुध्नजी के नाम से पुकारे जाएंगे।

अगले लगभग तीन माह तक ये बच्चे त्रेता युग के अवतारों को जिएंगे। रामलीला व्यास के सानिध्य में उन्हें बलुआ घाट स्थित धर्मशाला में संवाद कंठस्थ कराए जाएंगे। भाव-भंगिमा का अभ्यास कराया जाएगा।मुहूर्त के अनुसार रविवार शाम चार बजकर 50 मिनट पर चौक स्थित रामलीला पक्की पर पूजा-अर्चना आरंभ हुई। रामलीला ट्रस्ट के मंत्री जयप्रकाश पाठक यजमान बने। सबसे पहले विध्नहर्ता प्रथमेश (गणेश) और प्रभु हनुमान के मुखौटे का पूजन हुआ। तत्पश्चात, औजारों-हथियारों को पूजा गया। संवाद पुस्तिका की पूजा के बाद ब्राह्मणों ने एक-एक संवाद का पाठन किया। चार मुख्य पात्रों को तिलक लगाकर उन्हें माला धारण कराई गई। दक्षिणा प्रदान की गई। उनकी आरती उतारने के बाद भक्तों में प्रसाद वितरण हुआ। पूजन-अर्चन के दौरान पं. रामनारायण पांडेय, पं. शांतनारायन पांडेय, व्यास संपत राम, शिवदत्त, आदित्य दत्त, कृष्णदत्त, मनोज श्रीवास्तव, कृष्णचंद्र द्विवेदी, आशुतोष पांडेय, हृदयनारायण पांडेय उपस्थित रहे।

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