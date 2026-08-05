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हर घर तिरंगा अभियान को जन-जन तक पहुंचाने का आह्वान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, देहरादून
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देहरादून में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने शहीद दुर्गा मल्ल मंडल की बैठक में 'हर घर तिरंगा' और 'तिरंगा यात्रा' अभियान की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने राष्ट्रभक्ति के संदेश को फैलाने और जनभागीदारी सुनिश्चित करने पर जोर दिया। स्वतंत्रता दिवस पर अधिक लोगों की भागीदारी की अपील की गई।

हर घर तिरंगा अभियान को जन-जन तक पहुंचाने का आह्वान

देहरादून, वरिष्ठ संवाददाता। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने बुधवार को अपने कैंप कार्यालय में मसूरी विधानसभा के शहीद दुर्गा मल्ल मंडल के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर 11 से 15 अगस्त तक आयोजित होने वाले 'हर घर तिरंगा' और 'तिरंगा यात्रा' अभियान की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने अभियान को सफल बनाने और अधिक से अधिक जनभागीदारी सुनिश्चित करने पर जोर दिया।मंत्री गणेश जोशी ने कार्यकर्ताओं से प्रत्येक घर पर तिरंगा फहराकर राष्ट्रभक्ति और राष्ट्रीय एकता का संदेश पहुंचाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर शुरू हुआ 'हर घर तिरंगा' अभियान आज जन आंदोलन का रूप ले चुका है और इससे राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान व गौरव की भावना मजबूत हुई है।

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उन्होंने स्वतंत्रता दिवस के इस अभियान में अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित कर इसे ऐतिहासिक सफलता दिलाने का आग्रह किया। बैठक में महानगर अध्यक्ष सिद्धार्थ अग्रवाल, मंडल अध्यक्ष राजीव गुरुंग, समीर डोभाल, मनोज क्षेत्री सहित कई पार्टी पदाधिकारी उपस्थित रहे।

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