बीएचयू के विद्यार्थियों ने पहली बार बनारस में फहराया था तिरंगा
महात्मा गांधी ने 9 अगस्त 1942 को कांग्रेस की बैठक में भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा की। इसके बाद बीएचयू के छात्रों ने प्रदर्शन किया और तिरंगा फहराया। आंदोलन को रोकने के लिए पुलिस ने कार्रवाई की लेकिन छात्रों ने साहस दिखाते हुए प्रदर्शन जारी रखा। आंदोलन पूरे देश में फैल गया।
वाराणसी, विशेष संवाददाता। नौ अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने मुंबई में कांग्रेस कार्यसमिति की मीटिंग बुलाई थी। बैठक में लोगों को इस बात की पूरी उम्मीद थी कि गांधी जी किसी आंदोलन का आह्वान करेंगे। क्योंकि 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होने के बाद अंग्रेजों ने कांग्रेस के नेताओं से आजादी के बारे में बातचीत करना बंद कर दिया था। कांग्रेस भी इस बारे में दुविधा में थी कि युद्ध में अंग्रेजों की मदद की जाए या विरोध। इसको लेकर कांग्रेस में भी मतभेद था। समाजवादी चिंतक विजय नारायण बताते हैं कि अंग्रेजों ने द्वितीय युद्ध में भारतीय सेना और संसाधनों का पूरा इस्तेमाल किया। इससे देश में नाराजगी थी। उधर, मुंबई में बैठक निर्धारित होने के बाद से ही कांग्रेस के अंदर जो लोग संघर्ष चाहते थे, उन्होंने जगह-जगह तैयारी शुरू कर दी थी। अंग्रेजों के खिलाफ नारे भी लग रहे थे। इसी दरम्यान समाजवादी नेता डॉ. राम मनोहर लोहिया बीएचयू आए थे। उन्होंने यहां के छात्रों से संभावित आंदोलन के बारे में बातचीत भी की। उन दिनों राजनारायण ही विश्वविद्यालय में छात्रों के सबसे बड़े नेता थे। उनकी अगुवाई में आंदोलन की तैयारी शुरू हो गई।
आंदोलन की घोषणा
नौ अगस्त की शाम को कांग्रेस के प्रस्ताव में भारत छोड़ो आंदोलन घोषणा हुई। इसके साथ ही मुंबई में गांधी जी सहित कांग्रेस समिति के सभी सदस्य गिरफ्तार कर लिए गए। यह खबर आल इंडिया रेडियो के माध्यम से देशभर फैल गई। जानकारी बीएचयू के छात्रों तक पहुंची तो विद्यार्थी छात्रावासों से बाहर निकल आए और अंग्रेजों भारत छोड़ो नारेबाजी करते हुए जुलूस निकाले। जुलूस के पश्चात विद्यार्थियों की एक बैठक हुई। इसमें यह तय हुआ कि जुलूस कैम्पस के बाहर सड़कों तक जाएगा। यह जानकारी तत्कालीन कलेक्टर को मिली तो उनके आदेश पर बड़ी संख्या में पुलिस विद्यार्थियों को रोकने के लिए मुख्य द्वार तक पहुंच गई। उन दिनों एस. राधाकृष्णन वाइस चांसलर थे। उन्होंने तत्काल विश्वविद्यालय का गेट बंद करा दिया। पुलिस बाहर ही खड़ी रही। कुलपति ने कलेक्टर को फोन कर बताया कि पुलिस का कैम्पस में प्रवेश नहीं होना चाहिए। इसके बाद कुलपति ने छात्रनेताओं की बैठक बुलाई और उनसे कहा कि कैम्पस में कुछ भी नहीं होना चाहिए। जो विद्यार्थी आंदोलन में भाग लेना चाहते हैं, वे बाहर जा सकते हैं। विश्वविद्यालय को बंद किया गया।
छात्रों की योजना
इसके बाद छात्रों की अलग-अलग छात्रावासों में बैठक हुई। विद्यार्थी विभिन्न रास्तों से धीरे-धीरे बाहर निकलने लगे, लेकिन यह निर्णय कर लिया गया था कि विद्यार्थी 11 अगस्त को कलक्ट्रेट भवन पर तिरंगा फहराएंगे। विभिन्न मार्गों से विद्यार्थी सुबह 10 बजे तक कलक्ट्रेट भवन के आसपास जमा होने लगे। वहां पहले से ही हथियारबंद पुलिस तैनात थी। हालांकि इसकी चिंता किए बगैर विद्यार्थी कलक्ट्रेट भवन में घुस गए। पुलिस गोली चलाना चाहती थी, लेकिन कलक्टर ने पुलिस कप्तान को गोली नहीं चलाने का आदेश दिया। विद्यार्थी कलक्ट्रेट भवन पर चढ़ गए। इसमें से हॉकी खिलाड़ी लक्ष्मीकांत पांडेय पोल पर चढ़ गए और अंग्रेजी झंडा उतारकर तिरंगा फहरा दिया। झंडारोहण होते ही विद्यार्थी भारत माता की जयकारे लगाते हुए लौटने लगे। पुलिस ने पीछाकर कई विद्यार्थियों को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया। पूरे देश में आंदोलन की यह अभूतपूर्व घटना थी।
आंदोलन का विस्तार
इसके साथ ही बीएचयू के विद्यार्थी पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार आसपास के जिलों में आंदोलन फैलाने के लिए निकल गए। राजनारायण के अलावा सीताराम वार्ष्णेय, राजेंद्र कुमारी वाजपेयी, विद्याशरण शुक्ला भी छात्रों का नेतृत्व कर रहे थे। राजनारायण के नेतृत्व में उनके अपने गांव के नजदीक के रेलवे स्टेशन राजातालाब पर आग लगा दी गई। यहां के विद्यार्थी मिर्जापुर, सोनभद्र, जौनपुर, गाजीपुर और बलिया तक गए। बलिया में हुए आंदोलन में भी बीएचयू के विद्यार्थियों की अहम भूमिका रही।
गिरफ्तारी और बंद
राजनारायण स्वयं साथी प्रभु नारायण के साथ पैदल राबर्ट्सगंज तक चले गए थे। वहां कई दिनों तक विद्यार्थियों से सम्पर्क करने के बाद काशी लौटे। यहां आते ही अंग्रेज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आंदोलन शुरू होते हुए कुलपति ने विश्वविद्यालय को अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दिया था।
सामान्य प्रश्न
लेखक के बारे मेंAmareesh Singh
शॉर्ट बायो : अमरीष सिंह, पिछले 19 वर्षों से पत्रकारिता क्षेत्र में सक्रिय हैं और वर्तमान में रिपोर्टिंग टीम को लीड कर रहे हैं। इन्होंने हिन्दुस्तान डिजिटल प्रोग्राम 'दिनभर की पांच प्रमुख खबरें' के लिए एंकरिंग भी कर चुके हैं।
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अमरीष सिंह ने अपने करियर की शुरुआत समाचार एजेंसी यूनिवार्ता दिल्ली से की, यहां विभिन्न राजनीतिक दलों की रिपोर्टिंग की। वर्ष 2007 में प्रतिष्ठित समाचार पत्र अमर उजाला वाराणसी से जुड़े। यहां सम्पादकीय विभाग में बलिया, गाजीपुर, मऊ, जौनपुर और पूर्वांचल डेस्क पर काम किया। वर्ष 2014 में वाराणसी हिन्दुस्तान ज्वाइन किए और 2019 से रिपोर्टिंग टीम को लीड कर रहे हैं।
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