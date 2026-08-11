गांधी जी के जमशेदपुर आगमन के 101 साल पूरे, शहर ने किया याद

महात्मा गांधी के जमशेदपुर आगमन के 101 वर्ष पूरे होने पर रविवार को माइकल जॉन सभागार में शताब्दी समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में वक्ताओं ने गांधी के सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह और सद्भाव के विचारों को आज भी प्रासंगिक बताया। बांग्ला की प्रख्यात लेखिका जोया मित्रा ने कहा कि गांधी ने अहिंसा और नैतिकता की ताकत से आजादी की लड़ाई को आगे बढ़ाया। आज के दौर में युवाओं को गांधी के रास्ते पर चलते हुए अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने और सवाल करने की जरूरत है। उन्होंने भौतिक सुख-सुविधाओं की दौड़ के बजाय युवाओं को नैतिक मूल्यों से जोड़ने पर जोर दिया।

सर्व सेवा संघ के अध्यक्ष चंदन पाल ने कहा कि सत्ता का मुकाबला सत्य और साहस से किया जा सकता है। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में हिंदू-मुस्लिम एकता और गांधी की भूमिका को याद किया। गांधीवादी समाजसेविका मनीषा बनर्जी ने कहा कि हिंसा और नफरत के खिलाफ गांधी का संघर्ष आज भी प्रेरणा देता है। उन्होंने समाज की चुप्पी को सबसे बड़ी चुनौती बताया। समारोह में डॉ. सुखचंद झा की पुस्तक ‘झारखंड में महात्मा गांधी’ का लोकार्पण हुआ। मीडिया में बदलते बहस के स्वरूप पर पैनल चर्चा भी हुई। विद्यार्थियों के पत्र लेखन, नारा और पोस्टर प्रतियोगिता के विजेताओं को प्रमाणपत्र व स्मृति चिह्न देकर सम्मानित किया गया। लिटिल स्टार के बच्चों ने गीत प्रस्तुत किए। अतिथियों का स्वागत ओम प्रकाश संचालन अरविंद अंजुम और धन्यवाद ज्ञापन अंकुर शाश्वत ने किया। कार्यक्रम में शाहनवाज आलम, शंकर राणा, पंकज श्रीवास्तव समेत अनिगनत लोग मौजूद थे।