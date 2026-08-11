Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

गांधी जी के जमशेदपुर आगमन के 101 साल पूरे, शहर ने किया याद

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जमशेदपुर
Follow us on Google News
share

महात्मा गांधी के जमशेदपुर आगमन के 101 वर्ष पूरे होने पर माइकल जॉन सभागार में समारोह का आयोजन हुआ। वक्ताओं ने गांधी के विचारों की प्रासंगिकता पर चर्चा की और युवाओं को संघर्ष के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम में डॉ. सुखचंद झा की पुस्तक का लोकार्पण और प्रतियोगिता के विजेताओं का सम्मान किया गया।

गांधी जी के जमशेदपुर आगमन के 101 साल पूरे, शहर ने किया याद

महात्मा गांधी के जमशेदपुर आगमन के 101 वर्ष पूरे होने पर रविवार को माइकल जॉन सभागार में शताब्दी समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में वक्ताओं ने गांधी के सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह और सद्भाव के विचारों को आज भी प्रासंगिक बताया। बांग्ला की प्रख्यात लेखिका जोया मित्रा ने कहा कि गांधी ने अहिंसा और नैतिकता की ताकत से आजादी की लड़ाई को आगे बढ़ाया। आज के दौर में युवाओं को गांधी के रास्ते पर चलते हुए अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने और सवाल करने की जरूरत है। उन्होंने भौतिक सुख-सुविधाओं की दौड़ के बजाय युवाओं को नैतिक मूल्यों से जोड़ने पर जोर दिया।

सर्व सेवा संघ के अध्यक्ष चंदन पाल ने कहा कि सत्ता का मुकाबला सत्य और साहस से किया जा सकता है। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में हिंदू-मुस्लिम एकता और गांधी की भूमिका को याद किया। गांधीवादी समाजसेविका मनीषा बनर्जी ने कहा कि हिंसा और नफरत के खिलाफ गांधी का संघर्ष आज भी प्रेरणा देता है। उन्होंने समाज की चुप्पी को सबसे बड़ी चुनौती बताया। समारोह में डॉ. सुखचंद झा की पुस्तक ‘झारखंड में महात्मा गांधी’ का लोकार्पण हुआ। मीडिया में बदलते बहस के स्वरूप पर पैनल चर्चा भी हुई। विद्यार्थियों के पत्र लेखन, नारा और पोस्टर प्रतियोगिता के विजेताओं को प्रमाणपत्र व स्मृति चिह्न देकर सम्मानित किया गया। लिटिल स्टार के बच्चों ने गीत प्रस्तुत किए। अतिथियों का स्वागत ओम प्रकाश संचालन अरविंद अंजुम और धन्यवाद ज्ञापन अंकुर शाश्वत ने किया। कार्यक्रम में शाहनवाज आलम, शंकर राणा, पंकज श्रीवास्तव समेत अनिगनत लोग मौजूद थे।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Jamshedpur News Jamshedpur Latest News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।