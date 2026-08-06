अंग प्रदेश में महात्मा गांधी राष्ट्रीय समारोह कल से शुरू
महात्मा गांधी के भागलपुर आगमन के 100 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर 7 से 9 अगस्त तक गांधी शांति प्रतिष्ठान द्वारा तीन दिवसीय समारोह आयोजित किया जाएगा। यह समारोह सामाजिक बदलाव और गांधीवादी विचारों के प्रसार के लिए आयोजित किया गया है। प्रेसवार्ता में विभिन्न प्रमुख लोग शामिल हुए।
भागलपुर, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। गांधी शांति प्रतिष्ठान की ओर से महात्मा गांधी के भागलपुर आगमन के 100 वर्ष पूरे होने के अवसर पर 7 से 9 अगस्त तक तीन दिवसीय अंग प्रदेश में महात्मा गांधी राष्ट्रीय समारोह लाल कोठी स्थित श्वेतांबर जैन धर्मशाला में आयोजित किया जाएगा। समारोह को लेकर बुधवार को स्वागत समिति के अध्यक्ष एवं पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष डॉ. शंभू दयाल खेतान और गांधी शांति प्रतिष्ठान के अध्यक्ष प्रकाश चंद गुप्ता के नेतृत्व में एक होटल में प्रेसवार्ता आयोजित की गई। उन्होंने बताया कि यह राष्ट्रीय समारोह भागलपुर के नागरिकों की गठित समिति की ओर से सामाजिक बदलाव और गांधीवादी विचारों के प्रसार के उद्देश्य से आयोजित किया जा रहा है।
मौके पर कमल जायसवाल, प्रसून लतांत, डॉ सुधीर मंडल, तकी अहमद जावेद, संजय कुमार आदि मौजूद थे।
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