डिप्लोमा में प्रवेश के लिए काउन्सिलिंग चार को
महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के लिए काउंसिलिंग चार अगस्त को आयोजित की जाएगी। पाठ्यक्रमों में स्पेनिश, इंग्लिश, रसियन, और फ्रेंच भाषा शामिल हैं। यह काउंसिलिंग सुबह 10:30 बजे से समाज कार्य संकाय भवन के सभागार में होगी। प्रवेश संबंधी जानकारी के लिए विवि की वेबसाइट देखें।
वाराणसी। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए काउंसिलिंग चार अगस्त को समाज कार्य संकाय भवन के राजाराम शास्त्री सभागार में होगी। प्रवेश सेल के उप समन्वयक प्रो.नलिनी श्याम कामिल ने बताया कि डिप्लोमा इन स्पेनिश लैंग्वेज, डिप्लोमा इन स्पोकेन इंग्लिश, एडवांस डिप्लोमा इन रसियन लैंग्वेज, डिप्लोमा इन रसियन लैंग्वेज (लेटरल इंट्री), एडवांस डिप्लोमा इन रसियन लैंग्वेज (लेटरल इंट्री), डिप्लोमा इन फ्रेंच लैंग्वेज (लेटरल इंट्री), डिप्लोमा इन स्पेनिश लैंग्वेज (लेटरल इंट्री), सर्टिफिकेट इन स्पोकेन इंग्लिश, डिप्लोमा इन जर्मन लैंग्वेज एवं डिप्लोमा इन फ्रेंच लैंग्वेज की काउन्सिलिंग पूर्वाह्न 10:30 बजे से होगी। प्रवेश संबंधी किसी भी जानकारी के लिए अभ्यर्थी विवि की वेबसाइट का अवलोकन करें।
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