महात्मा गांधी आगमन शताब्दी समारोह को लेकर विचार-विमर्श
भागलपुर में महात्मा गांधी आगमन शताब्दी समारोह का उद्घाटन समारोह आयोजित किया जाएगा। इसमें डॉ. पुरुषोत्तम अग्रवाल शताब्दी स्मारक व्याख्यान देंगे, जबकि गांधी और किसान पर चर्चा करने वाले अन्य प्रमुख वक्ता भी शामिल होंगे। लोक गायिका चंदन तिवारी गांधी केंद्रित गीत पेश करेंगी। समारोह के जल्द बाद शांति सद्भावना यात्रा और महिला शक्ति संकल्प सम्मेलन होगा।
भागलपुर। महात्मा गांधी आगमन शताब्दी समारोह के उद्घाटन समारोह में मजबूती का नाम महात्मा गांधी विषय पर विख्यात लेखक डॉ. पुरुषोत्तम अग्रवाल शताब्दी स्मारक व्याख्यान देंगे। वहीं गांधी और किसान विषय पर डॉ. राजाराम त्रिपाठी, निर्भय सिंह और डॉ. मनोज कुमार बोलेंगे। विख्यात लोक गायिका चंदन तिवारी गांधी केंद्रित लोक गायन पेश करेंगी। यह जानकारी गुरुवार को गांधी शांति प्रतिष्ठान केंद्र में वरिष्ठ गांधीवादी प्रकाश चंद्र गुप्ता की अध्यक्षता में हुई तैयारी बैठक में दी गई। गांधी आगमन शताब्दी समारोह समिति के संयोजक प्रसून लतांत और डॉ. सुधीर मंडल ने बताया कि समारोह के दूसरे दिन शांति सद्भावना यात्रा निकलेगी। इसके बाद में महिला शक्ति संकल्प सम्मेलन होगा।
बैठक में डॉ. मनोज कुमार, कमल जायसवाल, डॉ. मनोज मीता, मोहम्मद बाकिर हुसैन, सागर शर्मा, वासुदेव भाई, अरविंद कुमार रामा, डॉ. उमेश प्रसाद नीरज, शुभम कुमार थे। धन्यवाद ज्ञापन संजय कुमार ने किया।
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