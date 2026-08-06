गंडक का जलस्तर घटा, छितौनी तटबंध पर दबाव बरकरार
कुशीनगर में गंडक नदी का जलस्तर और डिस्चार्ज बारिश थमने के बाद धीमी गति से कम हो रहा है। नदी का डिस्चार्ज 1 लाख 26 हजार से घटकर 1 लाख 23 हजार क्यूसेक हुआ है। तटवर्ती क्षेत्र के लोगों ने राहत की सांस ली, लेकिन नदी का दबाव अब भी बना हुआ है। विभाग स्थिति पर नजर रखे हुए है।
कुशीनगर, मिथिलेश द्विवेदी। नेपाल के जल अधिग्रहण क्षेत्र में बारिश थमने के बाद गंडक नदी का जलस्तर और डिस्चार्ज धीरे-धीरे कम होने लगा है। बुधवार को नदी का डिस्चार्ज 1 लाख 26 हजार 500 क्यूसेक से घटकर 1 लाख 23 हजार क्यूसेक पर पहुंच गया। 24 घंटे में साढ़े तीन हजार क्यूसेक डिस्चार्ज में कमी दर्ज कर गई है। इससे बाढ़ की स्थिति में कुछ राहत जरूर मिली है, लेकिन छितौनी तटबंध के संवेदनशील स्थानों पर नदी का दबाव अब भी बना हुआ है। विभाग लगातार हालात पर नजर रखे हुए है।
जल स्तर में कमी
बुधवार की भैंसहा गेज पर गंडक नदी चेतावनी बिंदु 95 मीटर के सापेक्ष 30 सेंटीमीटर ऊपर बह रही थी। हालांकि, रात तक जलस्तर में गिरावट दर्ज की गई और नदी चेतावनी बिंदु से मात्र सात सेंटीमीटर ऊपर रह गई। जलस्तर घटने से तटवर्ती क्षेत्रों के लोगों ने राहत की सांस ली है, लेकिन विभाग अभी किसी तरह की लापरवाही बरतने के पक्ष में नहीं है।
संवेदनशील स्थानों पर खतरा
पिछले दो दिनों से नेपाल के जल अधिग्रहण क्षेत्र में हुई भारी बारिश के कारण गंडक नदी उफान पर थी। जलप्रवाह बढ़ने से छितौनी तटबंध के कई संवेदनशील स्थानों पर कटान का खतरा पैदा हो गया था। अब डिस्चार्ज कम होने के बावजूद नदी पुनःस्थापित स्परों से सटकर बह रही है, जिससे कई स्थानों पर स्पर नदी में लांच हो गए हैं। इससे तटबंध की सुरक्षा को लेकर विभाग की चिंता बनी हुई है।
सुरक्षा की तैयारी
बाढ़ खंड के अधिकारियों का कहना है कि जलस्तर में कमी आने के बावजूद नदी की धारा अभी भी तेज है और संवेदनशील बिंदुओं पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। तटबंध की सुरक्षा के लिए कर्मचारी लगातार गश्त कर रहे हैं तथा किसी भी आपात स्थिति से निपटने की तैयारी पूरी है।
मरम्मत की योजना
इस संबंध में बाढ़ खंड के एसडीओ मनोरंजन कुमार ने बताया कि नदी में लांच हुए स्परों की शीघ्र मरम्मत कराई जाएगी। फिलहाल विभाग के अधिकारी और कर्मचारी संवेदनशील प्वाइंटों पर लगातार नजर बनाए हुए हैं तथा स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। यदि जलस्तर में दोबारा वृद्धि होती है तो आवश्यक सुरक्षा उपाय तत्काल किए जाएंगे।
प्रश्न और उत्तर
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