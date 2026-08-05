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डिस्चार्ज घटा, संवेदनशील प्वाइंटों पर दबाव बना रही नदी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कुशीनगर
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कुशीनगर में, नेपाल के जल अधिग्रहण क्षेत्र में बारिश रुकने के बाद गंडक नदी का डिस्चार्ज 1 लाख 26 हजार 500 क्यूसेक से घटकर 1 लाख 24 हजार क्यूसेक हो गया है। छितौनी तटबंध पर नदी चेतावनी बिंदु से ऊँचे बह रही है, जबकि बाढ़ खण्ड के अधिकारी संवेदनशील प्वाइंट्स पर नजर रख रहे हैं।

डिस्चार्ज घटा, संवेदनशील प्वाइंटों पर दबाव बना रही नदी
डिस्चार्ज घटा, संवेदनशील प्वाइंटों पर दबाव बना रही नदी

कुशीनगर, मिथिलेश द्विवेदी। नेपाल के जल अधिग्रहण क्षेत्र में बारिश थमते ही नदी का डिस्चार्ज घटने लगा है। नदी का डिस्चार्ज 1 लाख 26 हजार 500 क्यूसेक से घटकर 1 लाख 24 हजार क्यूसेक पर आ गया है। इससे नदी छितौनी तटबंध के संवेदनशील प्वाइंटों पर दबाव बना रही है। वहीं नदी का डिस्चार्ज घटने के बाद भी मंगलवार की भोर छितौनी तटबंध के भैसहा गेज पर नदी चेतावनी बिन्दु 95 मीटर के सापेक्ष 30 सेमी ऊपर बह रही थी। लेकिन शाम को नदी चेतावनी बिन्दु से महज 6 सेमी उपर बहने लगी है।दो दिनों तक नेपाल के जल अधिग्रहण क्षेत्र में भारी वर्षा होने के चलते गंडक नदी उफान पर था।

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लेकिन मंगलवार का नदी का डिस्चार्ज घटकर 1 लाख 24 हजार क्यूसेक होने से नदी सामान्य स्थिति में पहुंचने लगी है। वहीं नदी का डिस्चार्ज कम होने के बाद भी नदी छितौनी तटबंध पर पुनः स्थापित स्परों से सटकर बह रही है, जिससे कुछ स्पर नदी में लांच कर गए हैं। इस संबंध में बाढ़ खण्ड एसडीओ मनोरंजन कुमार का कहना है नदी में लांच हुए स्परों की मरम्मत कराई जाएगी। फिलहाल विभाग संवेदनशील प्वाइंटों पर नजर बनाए हुए है।

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