राजधानी के लिए 15 अगस्त को मुंडन करेंगे आंदोलनकारी
गैरसैंण को उत्तराखंड की स्थायी राजधानी बनाने की मांग को लेकर आंदोलन तेज किया जाएगा। स्थायी राजधानी गैरसैंण समिति ने 13 अगस्त को देहरादून विधानसभा के बाहर सामूहिक मुंडन की घोषणा की है। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस पर पैदल यात्रा शुरू की जाएगी, समिति का कहना है कि आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक गैरसैंण को स्थायी राजधानी नहीं बनाया जाता।
देहरादून। गैरसैंण को उत्तराखंड की स्थायी राजधानी बनाने की मांग को लेकर आंदोलन तेज होगा। स्थायी राजधानी गैरसैंण समिति ने सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाते हुए आंदोलन को तेज करने का ऐलान किया है। समिति के अनुसार राजधानी के मुद्दे पर विरोध जताने के लिए 13 अगस्त को सुबह नौ बजे देहरादून विधानसभा के बाहर सामूहिक मुंडन किया जाएगा। इसके जरिए आंदोलनकारी सरकार के प्रति अपना रोष जाहिर करेंगे। समिति ने बताया कि इसके बाद स्वतंत्रता दिवस के दिन 15 अगस्त को सुबह 9:30 बजे विधानसभा के बाहर से देहरादून-गैरसैंण पदयात्रा शुरू की जाएगी। आंदोलनकारी पैदल गैरसैंण पहुंचकर स्थायी राजधानी की मांग को लेकर अपना संघर्ष जारी रखेंगे।
समिति के मुख्य संयोजक पूर्व आईएएस विनोद प्रसाद रतूड़ी समेत अन्य पदाधिकारियों ने कहा कि गैरसैंण को स्थायी राजधानी घोषित किए जाने तक आंदोलन जारी रहेगा। समिति का दावा है कि इससे पहले दिल्ली, कर्णप्रयाग, चौखुटिया और रुद्रप्रयाग में भी प्रदर्शन किए जा चुके हैं। देहरादून में 100 से अधिक दिनों से क्रमिक अनशन भी चल रहा है। समिति ने कहा कि सरकार की ओर से मांग पर ठोस निर्णय नहीं लिए जाने पर आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा।
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