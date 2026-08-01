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महिला और बेटी का पीछा कर धमकाने का आरोप

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गाज़ियाबाद
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गाजियाबाद के शास्त्रीनगर में एक महिला ने अपने पड़ोसी पर मारपीट, उत्पीड़न और बेटी के अपहरण की धमकी देने का आरोप लगाया है। शिकायत और वीडियो सबूत के आधार पर कविनगर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। महिला का परिवार इस उत्पीड़न से दहशत में है।

महिला और बेटी का पीछा कर धमकाने का आरोप

गाजियाबाद, योगेन्द्र सागर। शास्त्रीनगर में रहने वाली महिला ने अपने पड़ोसी पर मारपीट, उत्पीड़न, पीछा करने और बेटी के अपहरण की धमकी देने का आरोप लगाया है। महिला का कहना है कि आरोपी की हरकतों से पूरा परिवार दहशत में है। शिकायत के साथ वीडियो साक्ष्य उपलब्ध कराने के बाद कविनगर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।पीड़िता महिला ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह अपने परिवार के साथ मकान के भूतल पर रहती हैं, जबकि प्रथम तल पर संजय सिरोही रहता है। आरोप है कि संजय पहले भी उनके साथ मारपीट कर चुका है, जिसकी वीडियो उनके पास सुरक्षित है।

इसके अलावा वह आए दिन ऊपर से उनके घर में कूड़ा-कचरा फेंकता है और विरोध करने पर अभद्रता व मारपीट करता है। महिला ने पुलिस को बताया कि उनकी बेटी ने आरोपी द्वारा पीछा किए जाने की पूरी घटना अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड कर ली है। एसीपी कविनगर सिद्धार्थ गौतम का कहना है कि आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।

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