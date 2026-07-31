शादी का झांसा देकर धोखा दिया, युवक पर केस दर्ज
गाजियाबाद में एक युवती को शादी का झांसा देकर लिव-इन रिलेशनशिप में रखा गया। युवक, जो पहले दोस्त था, एक वर्ष तक साथ रहा और उसे गर्भवती होने पर छोड़कर भाग गया। युवती ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है और मामले की जांच जारी है।
गाजियाबाद, योगेन्द्र सागर। कविनगर क्षेत्र में शादी का झांसा देकर युवती के साथ लंबे समय तक लिव-इन रिलेशनशिप में रहने और गर्भवती होने पर उसे छोड़कर फरार होने का मामला सामने आया है। पीड़िता ने पहले पुलिस आयुक्त कार्यालय में शिकायत की और इसके बाद कविनगर थाने पहुंचकर आरोपी के खिलाफ प्रार्थना-पत्र दिया। पुलिस का कहना है कि मुकदमा दर्ज कर लिया है। मसूरी थानाक्षेत्र में रहने वाली 30 वर्षीय युवती ने पुलिस को बताया कि करीब डेढ़ वर्ष पहले उसकी मुलाकात मेरठ निवासी 35 वर्षीय युवक से हुई थी। दोनों के बीच पहले दोस्ती हुई, जो बाद में प्रेम संबंध में बदल गई।
आरोप है कि युवक ने उससे शादी करने का वादा किया और इसी भरोसे पर उसे अपने साथ कविनगर क्षेत्र में किराये के मकानों में रखा। पीड़िता के मुताबिक दोनों करीब एक वर्ष तक लिव-इन रिलेशनशिप में रहे। इस दौरान युवक ने शादी का भरोसा देकर कई बार संबंध बनाए। आरोप है कि कुछ समय पहले उसे पता चला कि वह तीन माह की गर्भवती है। जब उसने इसकी जानकारी आरोपी को दी और शादी करने के लिए कहा तो वह अचानक उसे छोड़कर चला गया। कविनगर पुलिस का कहना है कि पीड़िता की शिकायत प्राप्त हो गई है। मामले की जांच की जा रही है।
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