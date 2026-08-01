संचारी रोग नियंत्रण अभियान 10 दिन और बढ़ा
गाजियाबाद में संचारी रोग नियंत्रण अभियान को 10 अगस्त तक बढ़ा दिया गया है। 1 जुलाई से 31 जुलाई तक चलने वाले इस अभियान में विभिन्न सरकारी विभागों ने जनजागरूकता और साफ-सफाई पर जोर दिया। नोडल अधिकारी डा. आरके गुप्ता ने कहा कि अभियान की विस्तार अवधि में जागरूकता कार्यक्रम जारी रहेगा।
गाजियाबाद, प्रदीप वर्मा। जिले में संचारी रोग नियंत्रण अभियान को 10 दिन के लिए बढ़ा दिया गया है। अब 10 अगस्त तक जनजागरूकता, साफ-सफाई और रोगों की रोकथाम का अभियान चलेगा। एक जुलाई से 31 जुलाई तक चले अभियान में विभिन्न सरकारी विभागों ने व्यापक अभियान चलाया। संचारी रोग अभियान के नोडल अधिकारी डा. आरके गुप्ता ने बताया कि शासन के निर्देश पर अभियन को 10 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया गया है। साफ-सफाई और जागरूकता का कार्यक्रम आगे भी जारी रहेगा।
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