जी-20 शिखर सम्मेलन के लिए जापान पहुंचे पीएम मोदी, इन मुद्दों पर रहेगा जोर

जी-20 शिखर सम्मेलन में शिरकत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जापान के ओसाका पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी 20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए बुधवार की रात रवाना हुए। जी 20 सम्मेलन में पीएम मोदी जलवायु परिवर्तन से लेकर आतंकवाद और प्रमुख वैश्विक चुनौतियों पर चर्चा कर सकते हैं। जापान के ओसाका में होने जा रहे जी-20 शिखर सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी जिन देशों के साथ दस द्विपक्षीय वार्ता करेंगे वो हैं फ्रांस, जापान, इंडोनेशिया, अमेरिका और तुर्की। इसके साथ ही, ब्रिक्स यानि ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका और रिक यानि रूस-चीन-भारत के नेताओं के बीच बैठक होगी।

समाचार एजेंसी एएनआई ने ट्वीट कर जानकारी दी कि पीएम मोदी जापान के ओसाका में जी 20 समिट में शिरकत करने के लिए पहुंच गए हैं।

Prime Minister Narendra Modi arrives in Osaka, Japan. He will be attending the G20 summit here. pic.twitter.com/cdQgVarBz5

G-20 सम्मेलन के लिए रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कहा- मैं अन्य वैश्विक नेताओं के साथ हमारी दुनिया के सामने मौजूद प्रमुख चुनौतियों और अवसरों पर चर्चा करने के लिए उत्सुक हूं। महिला सशक्तीकरण, डिजिटलाइजेशन और जलवायु परिवर्तन जैसी प्रमुख वैश्विक चुनौतियों का समाधान हमारी इस बैठक का मुख्य मुद्दा होगा।

पीएम मोदी ने एक और ट्वीट किया और उन्होंने बताया कि वह ओसाका पहुंच गए हैं। उनके ट्वीट के मुताबिक, जापान में भारतीय समुदाय ने पीएम मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया।

Reached Osaka to join the #G20 Summit.



Grateful to the dynamic Indian community for the warm welcome! pic.twitter.com/BrPkl9VJqJ