टीकाकरण में तीसरे स्थान पर भारत, फाइजर और जॉनसन एंड जॉनसन से भी चर्चा जारी: जी किशन रेड्डी

अपने नागरिकों का टीकाकरण करने के मामले में भारत अन्य देशों की तुलना में तीसरे स्थान पर है। इस बात की जानकारी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने दी है। उन्होंने कहा है कि भारत ने आयात नियमों को सरल बनाया है ताकि निजी अस्पताल टीकों का आयात कर सकें। उन्होंने अगले 7-8 महीने तक टीकाकरण अभियान जारी रहने की बात कही है। साथ ही उन्होंने देश को आश्वस्त किया है कि सभी को टीका मिल जाएगा।

उन्होंने कहा, ''सरकार ने कई फार्मा कंपनियों से बात करने के बाद दिसंबर (2021) के अंत तक और 250 करोड़ वैक्सीन खुराक के उत्पादन के लिए सभी का टीकाकरण करने की कार्य योजना बनाई है। स्पूतनिक-वी की 30 लाख खुराक कल हैदराबाद पहुंची। फाइजर और जॉनसन एंड जॉनसन को भी लाने के लिए चर्चा जारी है।''

