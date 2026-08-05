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कबड्डी में जीडी मदर इंटरनेशनल स्कूल चैंपियन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
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मुजफ्फरपुर की जीडी मदर इंटरनेशनल स्कूल ने 1 से 3 अगस्त तक झारखंड में आयोजित सीबीएसई क्लस्टर-3 कबड्डी प्रतियोगिता में अंडर-14 बालिका वर्ग का खिताब जीता। टीम ने सभी मैच जीतकर सेमीफाइनल में मदर्स इंटरनेशनल एकेडमी को और फाइनल में श्री गुरुनानक पब्लिक स्कूल, रामगढ़ को हराया।

कबड्डी में जीडी मदर इंटरनेशनल स्कूल चैंपियन

मुजफ्फरपुर, वसं। मधुपुर (झारखंड) में 1 से 3 अगस्त तक आयोजित सीबीएसई क्लस्टर-3 कबड्डी प्रतियोगिता में अंडर-14 बालिका वर्ग में जीडी मदर इंटरनेशनल स्कूल, मुजफ्फरपुर ने चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया। टीम के कोच दिलमोहन झा ने बताया कि टीम अपने पूल के सभी मैच जीतकर पूल विनर बनी। सेमीफाइनल में मेजबान मदर्स इंटरनेशनल एकेडमी को 42-11 तथा फाइनल में श्री गुरुनानक पब्लिक स्कूल, रामगढ़ को 33-16 से हराकर खिताब जीता। इस जीत के साथ टीम ने सीबीएसई नेशनल कबड्डी प्रतियोगिता के लिए भी क्वालीफाई कर लिया। योग्यता पाहुजा को बेस्ट रेडर का पुरस्कार मिला।टीम में साक्षी (कप्तान), योग्यता पाहुजा, सृष्टि श्री, शानवी लाल, तान्या रंजन, आदया, स्नेहिल, उज्मा, आनन्या, इशानी, प्राची एवं प्रिशा शामिल थीं।

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इस उपलब्धि पर विद्यालय की प्रशासिका कविता प्रसाद साह, प्रीति रानी एवं प्राचार्य नीलम सिंह, पूर्व राष्ट्रीय खिलाड़ी करूणेश कुमार ने खिलाड़ियों एवं कोच को बधाई दी।

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