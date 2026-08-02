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जीडी गोयनका स्कूल पूर्णिया ने सीबीएसई ईस्ट ज़ोन तीरंदाजी चैम्पियनशिप में रचा इतिहास

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पूर्णिया
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-हिन्दुस्तान ओलंपियाड हित में : पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता। जीडी गोयनका स्कूल पूर्णिया ने खेल जगत में इतिहास रचते हुए 27 से 30 जुलाई 2026 तक टॉरि

जीडी गोयनका स्कूल पूर्णिया ने सीबीएसई ईस्ट ज़ोन तीरंदाजी चैम्पियनशिप में रचा इतिहास

पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता। जीडी गोयनका स्कूल पूर्णिया ने खेल जगत में इतिहास रचते हुए 27 से 30 जुलाई 2026 तक टॉरियन वर्ल्ड स्कूल रांची में आयोजित सीबीएसई ईस्ट ज़ोन तीरंदाजी चैम्पियनशिप 2026 में शानदार प्रदर्शन किया। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री एवं भारतीय तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष अर्जुन मुंडा की गरिमामयी उपस्थिति में आयोजित इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में विभिन्न आयु वर्गों के लगभग 700 खिलाड़ियों ने भाग लिया।

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छात्राओं की सफलता

विद्यालय की प्रतिभाशाली छात्रा सौम्या कुमारी (कक्षा 9) ने अंडर-14 बालिका व्यक्तिगत रैंकिंग राउंड में शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इसके साथ ही उन्होंने आनंद राज (कक्षा 7-डी) के साथ अंडर-14 मिश्रित टीम स्पर्धा में कांस्य पदक भी जीता। वहीं विद्यालय के होनहार तीरंदाज आनंद राज ने अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन से एक और कांस्य पदक अर्जित किया। इस प्रकार जी.डी. गोयनका स्कूल ने प्रतियोगिता में एक स्वर्ण एवं दो कांस्य पदक जीतकर ऐतिहासिक सफलता हासिल की।

विशेष पुरस्कार

सौम्या कुमारी के उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए उन्हें प्रतियोगिता का प्रतिष्ठित 'बेस्ट आर्चर अवार्ड' प्रदान किया गया। उनकी इस उल्लेखनीय उपलब्धि के आधार पर उनका चयन आगामी सीबीएसई राष्ट्रीय तीरंदाजी चैम्पियनशिप के लिए हुआ है, जिसका आयोजन पानीपत (हरियाणा) में किया जाएगा।

कोच और टीम प्रबंधन

इस गौरवपूर्ण उपलब्धि के पीछे विद्यालय के कोच एवं मार्गदर्शक बिप्लब सिंघा करजी का समर्पित प्रशिक्षण, अथक परिश्रम एवं उत्कृष्ट मार्गदर्शन रहा। वहीं टीम प्रबंधक अलीना प्रधान ने पूरी प्रतियोगिता के दौरान खिलाड़ियों का निरंतर उत्साहवर्धन करते हुए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 30 जुलाई 2026 को आयोजित भव्य समापन एवं पदक वितरण समारोह में मुख्य अतिथि मधुकांत पाठक एवं श्री शिवेंद्र दुबे ने विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित करते हुए खेल भावना, अनुशासन और उत्कृष्ट प्रदर्शन की सराहना की तथा खिलाड़ियों को भविष्य में भी नई ऊँचाइयाँ प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया। विद्यालय के अध्यक्ष डॉ. पीयूष अग्रवाल, उपाध्यक्ष शैलेन्द्र कुमार गुप्ता, प्राचार्या पुलोमा नंदी, उप-प्राचार्य, समस्त समन्वयकों, शिक्षकों एवं विद्यालय परिवार ने सौम्या कुमारी, आनंद राज, कोच बिप्लब सिंघा करजी तथा टीम प्रबंधक अलीना प्रधान को इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएँ दीं।

सामान्य प्रश्न

जीडी गोयनका स्कूल ने कब और कहाँ तीरंदाजी चैम्पियनशिप आयोजित की?
जीडी गोयनका स्कूल ने 27 से 30 जुलाई 2026 तक टॉरियन वर्ल्ड स्कूल रांची में तीरंदाजी चैम्पियनशिप आयोजित की।
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