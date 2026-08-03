पेशेवर प्रबंधक एआई और डेटा एनालिटिक्स में दक्ष हों
देहरादून। प्रमुख संवाददाता बोधित कर रहे थे। उन्होंने छात्रों से इंटर्नशिप, उद्योग परियोजनाओं, केस स्टडी और शोध गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी की अपील
देहरादून। प्रमुख संवाददाता अमेरिका के ओकलैंड विश्वविद्यालय, मिशिगन के एसोसिएट डीन एवं प्रोफेसर ऑफ फाइनेंस प्रो. राजीव सिंघल ने कहा कि भविष्य के सफल प्रबंधन पेशेवर वही होंगे, जिन्हें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), डेटा एनालिटिक्स और बिजनेस एनालिटिक्स जैसी नई तकनीकों की मजबूत समझ होगी। उन्होंने कहा कि उद्योग जगत तेजी से बदल रहा है और अब केवल पारंपरिक प्रबंधन शिक्षा पर्याप्त नहीं है। वे दून विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ मैनेजमेंट में आयोजित एमबीए ओरिएंटेशन कार्यक्रम में छात्रों को संबोधित कर रहे थे।
छात्रों के लिए सुझाव
उन्होंने छात्रों से इंटर्नशिप, उद्योग परियोजनाओं, केस स्टडी और शोध गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी की अपील की। उन्होंने विश्वविद्यालय द्वारा एमबीए में बिजनेस एनालिटिक्स को नए स्पेशलाइजेशन के रूप में शामिल करने और एआई आधारित पाठ्यक्रम विकसित करने की पहल को समय की जरूरत बताते हुए कहा कि इससे छात्रों के लिए राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय कंपनियों में रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध होंगे।
पाठ्यक्रमों का अद्यतन
स्कूल ऑफ मैनेजमेंट के विभागाध्यक्ष प्रो. गजेंद्र सिंह ने कहा कि विश्वविद्यालय का उद्देश्य छात्रों को उद्योग की वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार करना है। इसके लिए पाठ्यक्रमों को लगातार अद्यतन किया जा रहा है तथा अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों का मार्गदर्शन भी उपलब्ध कराया जा रहा है।
कार्यक्रम का समापन
कार्यक्रम में नवप्रवेशित एमबीए छात्रों और संकाय सदस्यों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। अंत में छात्रों ने करियर, उच्च शिक्षा और वैश्विक अवसरों से जुड़े प्रश्न पूछे, जिनका प्रो. राजीव सिंघल ने विस्तार से उत्तर दिया।
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