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प्री-प्राइमरी विद्यार्थियों ने पौष्टिक ग्रीष्मकालीन पेय बनाना सीखा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रिषिकेष
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ऋषिकेश इंटरनेशनल स्कूल में लेमोनेड गतिविधि का आयोजन हुआऋषिकेश इंटरनेशनल स्कूल में लेमोनेड गतिविधि का आयोजन हुआऋषिकेश, संवाददाता। ऋषिकेश इंटरनेशनल स्

प्री-प्राइमरी विद्यार्थियों ने पौष्टिक ग्रीष्मकालीन पेय बनाना सीखा
प्री-प्राइमरी विद्यार्थियों ने पौष्टिक ग्रीष्मकालीन पेय बनाना सीखा

ऋषिकेश इंटरनेशनल स्कूल में बुधवार को प्री-प्राइमरी के विद्यार्थियों के लिए एक मनोरंजक एवं शिक्षाप्रद लेमोनेड गतिविधि का आयोजन किया गया। जिसमें शिक्षिकाओं के मार्गदर्शन में बच्चों ने पूरे उत्साह के साथ पौष्टिक ग्रीष्मकालीन पेय बनाने की सरल प्रक्रिया को सीखा।

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