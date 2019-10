PoK में हमले पर बोले मलिक: आतंकी कैम्प को बर्बाद कर देंगे, अगर फिर भी बाज नहीं आए तो घुसकर मारेंगे

पाकिस्तान की ओर से अकारण की गई गोलीबारी के जवाब में भारतीय सेना ने रविवार (20 अक्टूबर) को पाक अधिकृत कश्मीर (पीओके) में नीलम घाटी स्थित तीन आतंकी शिविरों और पाक सेना के कई ठिकानों पर भीषण हमला किया, जिसमें छह से दस पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हुई और बड़ी संख्या में आतंकवादी मारे गए।

भारतीय सेना की गोलीबारी में जम्मू-कश्मीर के तंगधार सेक्टर के दूसरी तरफ पीओके स्थित नीलम घाटी में तीन से चार आतंकी लॉन्च पैड पूरी तरह से नष्ट हो गए। उस समय प्रत्येक ठिकाने में 10-15 आतंकवादी मौजूद थे। भारतीय सेना की इस कार्रवाई को इसी साल फरवरी में बालाकोट हमले के बाद सबसे महत्वपूर्ण कार्रवाई बताया जा रहा है।

इसी पर प्रतिक्रिया देते हुए जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कहा, 'आतंकी कैम्प को हम बिल्कुल बर्बाद कर देंगे और अगर ये नहीं बाज आए, तो हम अंदर घुस के मारेंगे।"

