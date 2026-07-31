शत-प्रतिशत एसआईआर पर विधायक ने जताई खुशी
बरोरा के बाघमारा विधानसभा क्षेत्र में एसआईआर-2026 विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत 355 मतदान केंद्रों पर कार्य पूर्ण हुआ। विधायक शत्रुघ्न महतो ने इसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया की मजबूत उपलब्धि बताया और अभियान से जुड़े सभी लोगों को बधाई दी।
बरोरा। बाघमारा विधानसभा क्षेत्र में एसआईआर-2026 विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत सभी 355 मतदान केंद्रों पर शत-प्रतिशत कार्य पूरा होने पर विधायक शत्रुघ्न महतो ने खुशी जताते हुए इसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया को सशक्त बनाने की महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। उन्होंने अभियान से जुड़े सभी बीएलओ, सुपरवाइजर, निर्वाचन पदाधिकारियों, जनप्रतिनिधियों व सहयोगियों को बधाई दी।
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