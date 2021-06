भगोड़े मेहुल चोकसी की पत्नी ने लगाया, पति के उत्पीड़न का आरोप, कहा- एंटीगुआ के कानून पर भरोसा

भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी की पत्नी प्रीति चोकसी ने आरोप लगाया है कि उनकी पति का उत्पीड़न किया जा रहा है। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा है कि उन्हें एंटीगुआ के कानून पर भरोसा है। प्रीति चोकसी ने न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए उन्होंने कहा, ''मेरे पति को कई स्वास्थ्य समस्याएं हैं। वह एंटीगुआ के नागरिक हैं। एंटीगुआ और बारबुडा संविधान उन्हें सभी अधिकार और सुरक्षा प्रदान करता है। मुझे कैरेबियाई देशों के कानून के शासन में पूरा विश्वास है। हम जल्द से जल्द एंटीगुआ में उनकी सुरक्षित और सही वापसी का इंतजार कर रहे हैं।''

उन्होंने कहा, 'जिस चीज ने परिवार को पीड़ा दी है, वह है शारीरिक प्रताड़ना और मेरे पति के मानवाधिकारों की पूर्ण अवहेलना। अगर कोई वास्तव में उसे वापस जीवित लाना चाहता था, तो उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने की आवश्यकता क्यों थी?''

गर्लफ्रेंड को लेकर उन्होंने कहा, ''महिला मेरे पति को जानती थी, जब वह एंटीगुआ आती थी तो वह मेरे पति से मिलने जाती थी।जो लोग उनसे मिले हैं, उनसे मैंने जो समझा है, मीडिया चैनलों पर दिखाई गई महिला वही महिला नहीं है जिसे वे बारबरा के नाम से जानते थे।"

