तमिलनाडु: सुलुर एयरबेस के पास हादसा, तेजस विमान का फ्यूल टैंक खेत में गिरा

भारतीय वायुसेना के तेजस विमान का फ्यूल टैंक सोमवार को उड़ान के दौरान तमिलनाडु के सुलुर एयरबेस के पास खेत में गिर गया। यह जानकारी न्यूज एजेंसी एएनआई ने दी है। एएनआई ने इस हादसे की दो तस्वीरें भी जारी की हैं। इन तस्वीरों में फ्यूल टैंक जमीन पर दिखाई दे रहा है।

Tamil Nadu: Fuel tank of the LCA Tejas aircraft of the Indian Air Force fell down in farm land near Sulur air base during a flight today. pic.twitter.com/kPx8uqBzvi