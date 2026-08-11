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पान मसाले का प्लास्टिक कचरा रोजाना 100 टन कम होगा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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शोल्डर :: एफएसएसएआई के नए नियमों के अनुसार पान मसाला कंपनियों को पैकेजिंग बदलनी

पान मसाले का प्लास्टिक कचरा रोजाना 100 टन कम होगा

नई दिल्ली, हिन्दुस्तान ब्यूरो। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने पान मसाला की पैकेजिंग पर सख्त रुख अपनाया है। इस कदम से लंबे समय से चले आ रहे प्लास्टिक पाउच के इस्तेमाल पर विराम लग जाएगा। विशेषज्ञों के मुताबिक, इस फैसले से पाउच/सैशे या रैपर के रूप में रोजाना 100 टन तक प्लास्टिक कचरा पर्यावरण में जाने से बचेगा। सरकार ने पैकेजिंग को लेकर संशोधित नियम जारी किए हैं, जिसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। इस कड़े फैसले का मुख्य उद्देश्य पान मसाला के छोटे-छोटे पाउच से पैदा होने वाले प्लास्टिक कचरे पर लगाम लगाना है। एक अनुमान के अनुसार, देश के खाद्य और एफएमसीजी क्षेत्र में सालाना 7 से 10 लाख मीट्रिक टन बहुपरत वाली पैकेजिंग इस्तेमाल होती है, जिसमें पान मसाला उद्योग की हिस्सेदारी 35,000 से 40,000 टन यानी पांच प्रतिशत तक है। इससे रोज़ाना 95 से 110 टन पान मसाला प्लास्टिक कचरा बनता है। विशेषज्ञों के अनुसार, प्लास्टिक और बहुपरत पैकेजिंग वाले सैशे आसानी से रिसाइकल नहीं होते, जिससे पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचता है। एफएसएसएआई ने ‘प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम-2016‘ का हवाला देते हुए यह कदम उठाया है, जिसके तहत गुटखा, तंबाकू और पान मसाला को प्लास्टिक के छोटे पैकेटों में रखने या बेचने पर पहले से ही पाबंदी का प्रावधान था। अब इसे सख्ती से लागू किया जा रहा है。

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लोगों के सुझाव पर लिया गया फैसला

पैकेजिंग से जुड़े प्रावधान और सख्त करने के लिए खाद्य सुरक्षा और मानक (पैकेजिंग) नियम-2018 में संशोधन किया गया है। नए बदलाव ‘खाद्य सुरक्षा और मानक (पैकेजिंग) संशोधन नियम-2026 में लागू हो गए हैं। इससे पहले प्राधिकरण ने 28 अप्रैल 2026 को संशोधित नियमों का मसौदा जारी किया था, जिसमें आम लोगों और सभी हितधारकों से 60 दिन के भीरत सुझाव मांगे गए थे। बताया जा रहा है कि बड़ी संख्या में लोगों ने पैकेजिंग में प्लास्टिक को प्रतिबंधित किए जाने को लेकर सुझाव दिए। जनता से मिलने सुझावों पर प्राधिकरण ने विचार किया। इसके बाद प्लास्टिक की पैकेजिंग पर प्रतिबंध लगाने संबंधी अधिसूचना जारी की गई है।

ये भी पढ़ें:प्लास्टिक के पैक में नहीं मिलेगा पान मसाला

कंपनियों ने जताया था ऐतराज

वहीं, मसौदा नियमों में प्लास्टिक और मेटलाइज्ड पैकिंग पर प्रस्तावित रोक का पान मसाला उद्योग के कारोबारियों ने विरोध किया था। उनका कहना था कि पर्यावरण प्रदूषण के लिए केवल पान मसाला उद्योग जिम्मेदार नहीं है, जबकि अन्य खाद्य उत्पाद भी इसी तरह की पैकेजिंग का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल कर रहे हैं। यदि सरकार सिंगल यूज प्लास्टिक और रिसाइकल न होने वाली पैकेजिंग को कम चाहती है तो नए नियम पूरे एफएमसीजी क्षेत्र पर लागू होने चाहिए। केवल पान मसाला उद्योग पर प्रतिबंध लगाना उचित नहीं है।

कंपनियों की लागत बढ़ेगी

विशेषज्ञों के अनुसार, प्लास्टिक की जगह कागज आधारित पैकिंग अपनाने पर पान-मसाल पैकेजिंग लागत में करीब 10 से 15 फीसदी का इजाफा आने की उम्मीद है। कंपनियां उत्पादन लागत में वृद्धि का भार ग्राहकों की जेब पर डालेंगी। पर्यावरण संरक्षण के लिहाज से लिया गया यह निर्णय बेहतर है। नए नियम पैकेजिंग को प्राकृतिक और अपेक्षाकृत पर्यावरण अनुकूल विकल्पों की ओर ले जाने का अच्छा प्रयास है। प्लास्टिक और सिंथेटिक परतों को हटाने से ऐसे कचरे को कम करने की दिशा में मदद मिलेगी।

कागज उद्योग के लिए अवसर

एक तरफ जहां पान मसाला और गुटखा उद्योग के लिए यह फैसला बड़ी चुनौती लेकर आया है, वहीं दूसरी तरफ पेपर और बायोडिग्रेडेबल पैकेजिंग बनाने वाली कंपनियों के लिए नए रास्ते खुल गए हैं। बाजार में इको-फ्रेंडली पैकेजिंग की मांग अचानक तेजी से बढ़ेगी, जिससे पेपर बोर्ड, सेल्यूलोज और सस्टेनेबल पैकेजिंग सॉल्यूशंस देने वाले स्टार्टअप्स और उद्योगों को बहुत बड़ा बिजनेस मिलने की उम्मीद है।

भारत में प्लास्टिक कचरे की स्थिति

श्रेणी कचरे की मात्रा

वार्षिक कुल प्लास्टिक कचरा लगभग 39 से 41 लाख मीट्रिक टन

दैनिक प्लास्टिक कचरा लगभग 10,600 से 11,200 मीट्रिक टन

सिंगल-यूज़/पैकेजिंग प्लास्टिक का हिस्सा कुल खपत का 59% हिस्सा पैकेजिंग

रीसाइक्लिंग व बिखरा कचरा लगभग 60% कचरा रीसायकल/प्रोसेस होता है, जबकि 40% खुले में फेंका या लैंडफिल में डंप होता है।

(केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और पर्यावरण मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार)

पान मसाला पाउच का रोजाना

1. भारत में हर दिन 10 से 12 करोड़ से अधिक पान मसाला और गुटखा के प्लास्टिक पाउच/सैसे खरीदे और फेंके जाते हैं।

2. इसका सालाना आंकड़ा 3,500 से 4,000 करोड़ पाउच से भी अधिक बैठता है।

3. कुल मिलाकर यह सालाना लगभग 40,000 से 50,000 टन ऐसा प्लास्टिक कचरा पैदा करता है जिसे रीसायकल करना लगभग असंभव होता है।

पर्यावरण पर असर

1. रीसायक्लिंग असंभव : पान मसाला पाउच केवल प्लास्टिक नहीं होते; इनमें प्लास्टिक, पॉलिस्टर और एल्युमीनियम/मेटलाइज्ड परतें आपस में चिपकी होती हैं। इस कारण इनकी रीसायक्लिंग लगभग असंभव हो जाती है।

2. जल प्रदूषण : छोटे और हल्के होने के कारण ये पाउच हवा और पानी के साथ बहकर नालियों, नदियों और नालों को अवरुद्ध कर देते हैं, जिससे शहरी इलाकों में जलजमाव की समस्या पैदा होती है।

3. वायु प्रदूषण : रीसायकल न होने पाने के कारण इन्हें अक्सर खुले में जला दिया जाता है, जिससे डाइऑक्सिन और फ्यूरान जैसी कैंसरकारी और विषैली गैसें हवा में घुलती हैं।

4. जीवों के लिए जानलेवा: सड़कों और कचरे के ढेरों पर पड़े इन पाउच को भोजन की गंध के कारण गाय और अन्य आवारा पशु निगल लेते हैं, जिससे उनके पेट में प्लास्टिक जम जाता है और उनकी मृत्यु हो जाती है।

सेहत पर असर

1. विषैले रसायन: धूप और पानी के संपर्क में आकर ये पाउच टूटकर माइक्रोप्लास्टिक (सूक्ष्म कणों) में बदल जाते हैं, जो मिट्टी और पीने के पानी के जरिए हमारी खाद्य श्रृंखला में प्रवेश कर रहे हैं।

2. रासायनिक प्रक्रिया : लंबे समय तक या अधिक तापमान में रखे जाने पर पैकेजिंग में इस्तेमाल होने वाले कुछ रसायन उत्पाद में पहुंच सकते हैं। इसे पैकेजिंग से रसायनों के खाद्य पदार्थ में पहुंचने की प्रक्रिया कहा जाता है। इसका सेहत पर नकारात्मक असर दिख सकता है।

सामान्य प्रश्न

एफएसएसएआई ने पान मसाला पैकेजिंग पर क्या निर्णय लिया है?
एफएसएसएआई ने पान मसाला की पैकेजिंग पर सख्त नियम लागू किए हैं, जिससे प्लास्टिक पैकेजिंग पर रोक लगेगी।
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