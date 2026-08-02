शराब में प्राकृतिक स्वाद के लिए कृत्रिम फ्लेवर मिला रहीं कंपनियां

नई दिल्ली, एजेंसी। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने शराब निर्माता कई नामी कंपनियों को नोटिस जारी किए हैं। यह कार्रवाई इन कंपनियों द्वारा तैयार की जाने वाली शराब में प्राकृतिक स्वाद के नाम पर कृत्रिम फ्लेवर मिलाने पर की गई है। एक आधिकारिक बयान में प्राधिकरण ने बताया कि इन कंपनियों को ‘फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स (अल्कोहलिक बेवरेजेज) रेगुलेशंस, 2018’ के कथित उल्लंघन पर नोटिस जारी किए हैं। प्राधिकरण के अनुसार, शराब में फ्लेवरिंग पदार्थ मिलाने पर रोक नहीं है, लेकिन यह कार्रवाई इसलिए की गई है, क्योंकि संबंधित कंपनियां ऐसे फ्लेवर मिला रही हैं, जो शराब के प्राकृतिक स्वाद और गंध से पूरी तरह मिलते-जुलते हैं (जैसे- रम में रम का फ्लेवर, व्हिस्की में व्हिस्की का फ्लेवर)।