शराब में प्राकृतिक स्वाद के लिए कृत्रिम फ्लेवर मिला रहीं कंपनियां
भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने कई शराब कंपनियों को नोटिस जारी किए हैं। यह कार्रवाई शराब में कृत्रिम फ्लेवर मिलने के कारण की गई है। प्राधिकरण का कहना है कि कंपनियां प्राकृतिक स्वाद और गंध का उल्लंघन कर रही हैं। नोटिस में मैकडॉवल्स, यूनाइटेड स्पिरिट्स, और अन्य कंपनियां शामिल हैं।
नई दिल्ली, एजेंसी। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने शराब निर्माता कई नामी कंपनियों को नोटिस जारी किए हैं। यह कार्रवाई इन कंपनियों द्वारा तैयार की जाने वाली शराब में प्राकृतिक स्वाद के नाम पर कृत्रिम फ्लेवर मिलाने पर की गई है। एक आधिकारिक बयान में प्राधिकरण ने बताया कि इन कंपनियों को ‘फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स (अल्कोहलिक बेवरेजेज) रेगुलेशंस, 2018’ के कथित उल्लंघन पर नोटिस जारी किए हैं। प्राधिकरण के अनुसार, शराब में फ्लेवरिंग पदार्थ मिलाने पर रोक नहीं है, लेकिन यह कार्रवाई इसलिए की गई है, क्योंकि संबंधित कंपनियां ऐसे फ्लेवर मिला रही हैं, जो शराब के प्राकृतिक स्वाद और गंध से पूरी तरह मिलते-जुलते हैं (जैसे- रम में रम का फ्लेवर, व्हिस्की में व्हिस्की का फ्लेवर)।
यह उस नियम का सीधा उल्लंघन है जिसके तहत इन उत्पादों में सिर्फ उनका असली, प्राकृतिक स्वाद और गंध होनी चाहिए।बयान के अनुसार, जिन कंपनियों को नोटिस जारी किया गया है उनमें मैकडॉवल्स नंबर-1, एंटीक्विटी ब्लू, रॉयल चैलेंज बनाने वाली कंपनी यूनाइटेड स्पिरिट्स की बारामती (महाराष्ट्र) और मध्य प्रदेश प्लांट और इनब्रू बेवरेजेज, मोहन रॉकी स्प्रिंगवाटर और महाराष्ट्र की छह कंपनियां भी शामिल हैं। प्राधिकरण ने गोवा में मैंडेक्सी डिस्टिलरीज एंड ब्रुअरीज में भी सैंपलिंग की है।
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