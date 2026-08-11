पान मसाले के प्लास्टिक कचरा सालाना 100 टन कम होगा

शोल्डर :: एफएसएसएआई के नए नियमों के अनुसार पान मसाला कंपनियों को पैकेजिंग बदलनी

नई दिल्ली, हिन्दुस्तान ब्यूरो। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने पर्यावरण और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए पान मसाला की पैकेजिंग पर सख्त रुख अपनाया है। इस कदम से लंबे समय से चले आ रहे प्लास्टिक पाउच के इस्तेमाल पर विराम लग जाएगा। विशेषज्ञों के मुताबिक, इस कदम से पाउच सैशे के रूप में रोजाना 10 से 15 टन प्लास्टिक कचरा पर्यावरण में जाने से बचेगा। इस कड़े फैसले का मुख्य उद्देश्य पान मसाला के छोटे-छोटे पाउच से पैदा होने वाले प्लास्टिक कचरे पर लगाम लगाना है। एक अनुमान के अनुसार, देश के खाद्य और एफएमसीजी क्षेत्र में सालाना 7 से 10 लाख मीट्रिक टन मल्टीलेयर पैकेजिंग इस्तेमाल होती है, जिसमें पान मसाला उद्योग की हिस्सेदारी 35,000 से 40,000 टन यानी करीब 3 से 5 प्रतिशत है। इससे रोज़ाना 95 से 110 टन पान मसाला प्लास्टिक कचरा बनता है। विशेषज्ञों के अनुसार, प्लास्टिक और मल्टी-लेयर सैशे आसानी से रिसाइकल नहीं होते, जिससे पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचता है। एफएसएसएआई ने ‘प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, 2016‘ का हवाला देते हुए यह कदम उठाया है, जिसके तहत गुटखा, तंबाकू और पान मसाला को प्लास्टिक के छोटे पैकेटों में रखने या बेचने पर पहले से ही पाबंदी का प्रावधान था। अब इसे सख्ती से लागू किया जा रहा है.

लोगों के सुझाव पर लिया गया फैसला पान मसाला की पैकेजिंग को लेकर एफएसएसएआई की तरफ से आम लोगों से सुझाव लिए गए। इसके लिए प्राधिकरण ने 28 अप्रैल 2026 को मसौदा जारी किया, जिसमें उन सभी व्यक्तियों से जिनके प्रभावित होने की संभावना है। इसके साथ ही, आम लोगों से भी साठ दिन के अंदन सुझाव मांग गए। बताया जा रहा है कि बड़ी संख्या में लोगों ने पैकेजिंग में प्लास्टिक को प्रतिबंधित किए जाने को लेकर सुझाव दिए। जनता से मिलने सुझावों पर प्राधिकरण ने विचार किया। इसके बाद प्लास्टिक की पैकेजिंग पर प्रतिबंध लगाने संबंधी अधिसूचना जारी की गई है.

कंपनियों की लागत पर असर पैकेजिंग के इस नए नियम से पान मसाला कंपनियों को अपने उत्पादन में बड़े बदलाव करने होंगे। प्लास्टिक पाउच के मुकाबले पेपर, टिन या कांच के कंटेनर काफी महंगे होते हैं, जिससे कंपनियों की निर्माण लागत बढ़ना तय मानी जा रही है। इसके अलावा, कंपनियों को नई पैकेजिंग मशीनरी, री-डिजाइनिंग और सप्लाई चेन में भारी निवेश करना होगा, जो कंपनियां अब तक सस्ते प्लास्टिक पाउच पर पूरी तरह निर्भर थीं, उन पर इस फैसले का सबसे ज्यादा आर्थिक बोझ पड़ेगा.

कागज उद्योग के लिए अवसर एक तरफ जहां पान मसाला और गुटखा उद्योग के लिए यह फैसला बड़ी चुनौती लेकर आया है, वहीं दूसरी तरफ पेपर और बायोडिग्रेडेबल पैकेजिंग बनाने वाली कंपनियों के लिए नए रास्ते खुल गए हैं। बाजार में इको-फ्रेंडली पैकेजिंग की मांग अचानक तेजी से बढ़ेगी, जिससे पेपर बोर्ड, सेल्यूलोज और सस्टेनेबल पैकेजिंग सॉल्यूशंस देने वाले स्टार्टअप्स और उद्योगों को बहुत बड़ा बिजनेस मिलने की उम्मीद है.

भारत में प्लास्टिक कचरे की स्थिति श्रेणी कचरे की मात्रा

वार्षिक कुल प्लास्टिक कचरा लगभग 39 से 41 लाख मीट्रिक टन

दैनिक प्लास्टिक कचरा लगभग 10,600 से 11,200 मीट्रिक टन

सिंगल-यूज़/पैकेजिंग प्लास्टिक का हिस्सा कुल खपत का 59% हिस्सा पैकेजिंग

रीसाइक्लिंग व बिखरा कचरा लगभग 60% कचरा रीसायकल/प्रोसेस होता है, जबकि 40% खुले में फेंका या लैंडफिल में डंप होता है।

(केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और पर्यावरण मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार)

पान मसाला पाउच का रोजाना

1. भारत में हर दिन 10 से 12 करोड़ से अधिक पान मसाला और गुटखा के प्लास्टिक पाउच/सैसे खरीदे और फेंके जाते हैं।

2. इसका सालाना आंकड़ा 3,500 से 4,000 करोड़ पाउच से भी अधिक बैठता है।

3. लेकिन कुल मिलाकर यह सालाना लगभग 40,000 से 50,000 टन ऐसा प्लास्टिक कचरा पैदा करता है जिसे रीसायकल करना लगभग असंभव होता है।

4.

पर्यावरण पर असर

1. रीसाइक्लिंग असंभव : पान मसाला पाउच केवल प्लास्टिक नहीं होते; इनमें प्लास्टिक, पॉलिस्टर और एल्युमीनियम/मेटलाइज्ड परतें आपस में चिपकी होती हैं। इस कारण इनकी रीसाइक्लिंग लगभग असंभव हो जाती है।

2. जल प्रदूषण : छोटे और हल्के होने के कारण ये पाउच हवा और पानी के साथ बहकर नालियों, नदियों और नालों को अवरुद्ध कर देते हैं, जिससे शहरी इलाकों में जलजमाव की समस्या पैदा होती है।

3. वायु प्रदूषण : रीसायकल न होने पाने के कारण इन्हें अक्सर खुले में जला दिया जाता है, जिससे डाइऑक्सिन और फ्यूरान जैसी कैंसरकारी और विषैली गैसें हवा में घुलती हैं।

4. जीवों के लिए जानलेवा: सड़कों और कचरे के ढेरों पर पड़े इन पाउच को भोजन की गंध के कारण गाय और अन्य आवारा पशु निगल लेते हैं, जिससे उनके पेट में प्लास्टिक जम जाता है और उनकी मृत्यु हो जाती है.

सेहत पर असर 1. विषैले रसायन: धूप और पानी के संपर्क में आकर ये पाउच टूटकर माइक्रोप्लास्टिक (सूक्ष्म कणों) में बदल जाते हैं, जो मिट्टी और पीने के पानी के जरिए हमारी खाद्य श्रृंखला में प्रवेश कर रहे हैं।

2. रासायनिक प्रक्रिया : लंबे समय तक या अधिक तापमान में रखे जाने पर पैकेजिंग में इस्तेमाल होने वाले कुछ रसायन उत्पाद में पहुंच सकते हैं। इसे पैकेजिंग से रसायनों के खाद्य पदार्थ में पहुंचने की प्रक्रिया कहा जाता है। इसका सेहत पर नकारात्मक असर दिख सकता है।