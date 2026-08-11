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प्लास्टिक के पैक में नहीं मिलेगा पान मसाला

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसआई) ने पान मसाले की पैकेजिंग के लिए नए नियम लागू किए हैं। इन नियमों के तहत प्लास्टिक और सिंथेटिक पदार्थों से बने पैकेट पर रोक लगाई गई है। कंपनियों को अब पर्यावरण अनुकूल सामग्री जैसे कागज और पेपर बोर्ड का उपयोग करना होगा।

प्लास्टिक के पैक में नहीं मिलेगा पान मसाला

नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसआई) ने पर्यावरण और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए पान मसाला की पैकेजिंग के नए नियम लागू किए हैं। इनके तहत पान मसाला निर्माताओं के लिए प्लास्टिक, पीवीसी और कई तरह के सिंथेटिक पॉलिमर वाले पैकेट के इस्तेमाल पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। साथ ही एल्युमिनियम फॉयल और मैटेलाइज्ड परत को भी प्रतिबंधित कर दिया गया है। नए दिशानिर्देशों के अनुसार, कंपनियों को अब पैकेजिंग के लिए पूरी तरह से पर्यावरण अनुकूल और और प्राकृतिक विकल्पों को अपनाना होगा। प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि पान मसाला की पैकिंग के लिए सिर्फ कागज, पेपर बोर्ड, सेल्यूलोज या प्राकृतिक स्रोतों से बनी सामग्री का ही इस्तेमाल किया जा सकता है।

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शर्त यह है कि इनमें किसी भी तरह का प्लास्टिक या प्रतिबंधित को-पॉलिमर मिला हुआ न हो। इसके अलावा, कंपनियां टिन के डिब्बों या कांच के कंटेनर में भी पान मसाला पैक करके बेच सकती हैं। पैकेजिंग से जुड़े नए नियमों के लिए खाद्य सुरक्षा और मानक (पैकेजिंग) नियम, 2018 में संशोधन किया गया है।

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