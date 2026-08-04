डाबर को 100 प्रतिशत के दावे वाले खाद्य उत्पाद बेचने से रोका
भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने डाबर इंडिया को शहद, गाय के घी और खाद्य तेलों जैसे उत्पादों को '100 प्रतिशत' दावे के साथ बेचने से रोका है। एफएसएसएआई का कहना है कि यह लेबलिंग कानून के खिलाफ है और उपभोक्ताओं को गुमराह कर सकती है।
नई दिल्ली, एजेंसी। खाद्य नियामक एफएसएसएआई ने डाबर इंडिया को शहद, गाय के घी और खाद्य तेलों जैसे कई उत्पादों को '100 प्रतिशत' के दावे के साथ बेचने से रोक दिया है। नियामक का कहना है कि इस तरह की लेबलिंग कानून के खिलाफ है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने सोमवार को सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि उसने डाबर इंडिया लिमिटेड को '100 प्रतिशत' दावों वाले खाद्य उत्पादों की बिक्री पर रोक का आदेश जारी किया गया है, जिसमें शहद, सेब का सिरका, वर्जिन कोकोनट तेल, तिल का तेल, गाय का घी, नारियल पानी, नारियल का दूध और ऐसे ही अन्य सामान शामिल हैं।एफएसएसएआई
ने कहा कि कंपनी की वेबसाइट पर बेचे जा रहे खाद्य उत्पादों में '100% प्राकृतिक', '100% शुद्ध', '100% शुद्धता की गारंटी', '100% जैविक' और '100% नारियल पानी' जैसे गुमराह करने वाले दावे पाए गए। नियामक ने स्पष्ट किया कि 100 प्रतिशत दावों का उपयोग एफएसएस (विज्ञापन और दावे) विनियम, 2018 का उल्लंघन है, क्योंकि ये अस्पष्ट, अप्रामाणिक हैं और इनसे उपभोक्ताओं को गुमराह किया जा सकता है।
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