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इंफो::भ्रामक दावों पर एफएसएसआई ने सख्त किए नियम

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने खाद्य सामग्री के लेबल और विज्ञापनों में भ्रामक दावों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू की है। डाबर सहित कई कंपनियों के उत्पादों पर बिक्री रोक लगाई गई है। नियमों के अनुसार भ्रामक दावों पर भारी जुर्माना और उत्पादों की लिस्टिंग हटाने की कार्रवाई की जा रही है।

इंफो::भ्रामक दावों पर एफएसएसआई ने सख्त किए नियम

हाल के दिनों में कई कंपनियों को नोटिस दिया गया है, कार्रवाई की गई नई दिल्ली, एजेंसी। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने खाद्य सामग्री के लेबल और विज्ञापनों में किए जाने वाले भ्रामक दावों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। 'खाद्य सुरक्षा और मानक (विज्ञापन एवं दावे) विनियम, 2018' के तहत प्राधिकरण ने नियमों का सख्ती से पालन कराना शुरू कर दिया है, जिसके दायरे में देश की कई बड़ी एफएमसीजी और बेवरेज कंपनियां आ गई हैं।

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डाबर के '100 प्रतिशत शुद्ध' उत्पादों की बिक्री पर रोक

एफएसएसएआई ने डाबर इंडिया लिमिटेड के कई प्रमुख उत्पादों की बिक्री पर रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। इनमें 100 फीसदी शुद्ध, सौ फीसदी प्राकृतिक जैसे दावे किए गए थे। प्रमुख उत्पादों में डाबर का शहद , गाय का घी, वर्जिन कोकोनट ऑयल, नारियल पानी, ऐपल साइडर विनेगर और डाबर होममेड कोकोनट मिल्क शामिल है। एफएसएसएआई के मुताबिक, किसी भी प्रोसेस्ड या रिफाइंड खाद्य उत्पाद पर बिना किसी ठोस वैज्ञानिक आधार के सौ प्रतिशत शुद्धता का दावा करना कानूनन गलत है।

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कार्रवाई के दायरे में आईं अन्य प्रमुख कंपनियां

एफएसएसएआई ने कई और कंपनियों पर कार्रवाई की है। इसमें पैकेज्ड जूस ट्रॉपिकाना, बी नेचुरल इत्यादि से सौ प्रतिशत का दावा हटाने के लिए कहा था। जीरो मौदा, ट्रू विटामिन इत्यादि के दावों को भी एफएसएसएआई ने भ्रामक बताया है और इन कंपनियों को नोटिस जारी किए हैं। ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स अमेजन, फ्लिपकार्ट, जेप्टो इत्यादि को भी उत्पादों की लिस्टिंग से ऐसे सभी उत्पादों की लिस्टिंग हटाने के निर्देश दिए गए हैं।

हालिया प्रमुख मामले और कार्रवाई

-एफएसएसएआई ने जून में इमामी हेल्दी, हेल्दी मास्टर, प्लान बी इत्यादि ब्रांड्स को नोटिस दिया था। जीरो मैदा, हेल्दी, प्लांट आधारित, ट्रू विटामिन जैसे शब्दों के उपयोग पर आठ कंपनियों को नोटिस दिया था।

-गलत प्रोडक्ट लेबल, एनर्जी ड्रिंक नाम पर रेड बुल, पेप्सिको, कैम्पा को पिछले महीने नोटिस दिया गया था।

-इसी कड़ी में प्राधिकरण ने शराब बनाने वाली कई कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की दी है। इनमें ओल्ड मॉंक, मैकडॉवेल्स, बैगपाइपर, एंटीक्विटी ब्लू और रॉयल चैलेंज बनाने वाली कंपनियां शामिल हैं। शराब कंपनियों पर आर्टिफिशियल फ्लेवर मिलाने पर कार्रवाई की गई है।

नियमों में भारी जुर्माने का प्रावधान

कानून के तहत यदि कोई कंपनी अपने उत्पाद की गुणवत्ता को लेकर झूठा दावा करती है, तो उस पर 10 लाख रुपये तक का जुर्माना, विज्ञापन पर तत्काल रोक और बाजार से मौजूदा स्टॉक को वापस मंगाने की कड़ी कार्रवाई की जा रही है।

क्या हैं नियम

एफएसएसएआई के अनुसार‘फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट, 2006’ के तहत खाद्य उत्पादों के लिए ऐसे दावे करने को मंजूरी नहीं दी गई है, जिनसे मेडिकल के नजरिये से फायदे की बात कही गई है, जैसे कि एनर्जी लेवल बढ़ाना, फोकस बेहतर करना, शरीर और दिमाग को ताजगी देना, दिमाग को एकाग्र करना, शरीर को एनर्जी देना, आम कमजोरी में मदद करना आदि। इसके अलावा भ्रामक दावों पर भी एफएसएसएआई के नियम सख्त हैं।

सामान्य प्रश्न

एफएसएसएआई ने किस प्रकार के दावों पर कार्रवाई की है?
एफएसएसएआई ने खाद्य सामग्री के लेबल और विज्ञापनों में किए जाने वाले भ्रामक दावों पर कार्रवाई की है।
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