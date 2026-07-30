बखोरापुर के बेटे को लंदन में ग्रेजुएशन के साथ 75 लाख सालाना का जॉब ऑफर
फोटो मेल पर : लंदन में डिग्री हासिल करते निखिल सिंह। भोजपुर के बखोरापुर गांव के किसान परिवार से निकलकर लंदन तक का सफर तय करने वाले निखिल सिंह ने अपनी मेहनत और प्रतिभा से सफलता की
बड़हरा, संवाद सूत्र। भोजपुर के बखोरापुर गांव के किसान परिवार से निकलकर लंदन तक का सफर तय करने वाले निखिल सिंह ने अपनी मेहनत और प्रतिभा से सफलता की मिसाल कायम की है। उद्योगपति एवं समाजसेवी अजय सिंह के पुत्र निखिल सिंह ने रॉयल हॉलोवे यूनिवर्सिटी लंदन से बिजनेस एवं कंप्यूटर साइंस में स्नातक की पढ़ाई पूरी की है। ग्रेजुएशन पूरा होते ही उन्हें लंदन की एक प्रतिष्ठित कंपनी से करीब 75 लाख रुपये वार्षिक वेतन का जॉब ऑफर मिला है। अजय सिंह ने सोशल मीडिया पर यह जानकारी साझा करते हुए अपने संघर्षपूर्ण जीवन को याद करते हुए कहा कि वह साधारण किसान परिवार से आते हैं।
उन्होंने गांव के सरकारी स्कूल में बोरा बिछाकर पढ़ाई की और महज 40 रुपये की मजदूरी से अपने जीवन की शुरुआत की थी। आर्थिक अभाव के कारण उनका विदेश में पढ़ाई करने का सपना अधूरा रह गया था, लेकिन आज उनके बेटे ने वही सपना साकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि पूरे परिवार के साथ लंदन में आयोजित निखिल के ग्रेजुएशन समारोह में शामिल होना उनके जीवन का सबसे भावुक और यादगार क्षण रहा।
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