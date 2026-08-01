ज्ञान, करूणा और संवेदनशीलता से तैयार होता अच्छा स्वास्थ्यकर्मी
गोरखपुर में फातिमा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में फ्रेशर्स ओरिएंटेशन कार्यक्रम आयोजित हुआ। बीएससी नर्सिंग, जीएनएम, एएनएम एवं डीएमएलटी के नवप्रवेशित विद्यार्थियों ने भाग लिया। निदेशक डॉ. संतोष सेबेस्टियन ने माता-पिता के बलिदान पर चर्चा की और विद्यार्थियों को स्वास्थ्यकर्मी बनने के लिए संवेदनशीलता और करुणा的重要ता बताई।
गोरखपुर, वरिष्ठ संवाददाता। फातिमा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में फ्रेशर्स ओरिएंटेशन कार्यक्रम का आयोजन कॉलेज ऑफ नर्सिंग ऑडिटोरियम में हुआ। कार्यक्रम में बीएससी नर्सिंग, जीएनएम, एएनएम एवं डीएमएलटी के नवप्रवेशित विद्यार्थियों ने सहभागिता की। संस्थान के निदेशक फादर डॉ. संतोष सेबेस्टियन ने कहा कि प्रत्येक विद्यार्थी की सफलता के पीछे उसके माता-पिता का अथक संघर्ष, त्याग और समर्पण होता है। अच्छा स्वास्थ्यकर्मी बनने के लिए केवल ज्ञान ही नहीं, बल्कि संवेदनशीलता, करुणा और मानवीय मूल्यों का होना भी आवश्यक है। एसोसिएट डायरेक्टर फादर शिजो ने विद्यार्थियों को संस्थान की शैक्षणिक व्यवस्था, प्रशिक्षण प्रणाली एवं उपलब्ध सुविधाओं की विस्तृत जानकारी दी।उन्होंने विद्यार्थियों से समय की पाबंदी, नियमित उपस्थिति, नैतिक आचरण एवं संस्थान की गरिमा बनाए रखने का आग्रह किया।
कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों एवं अभिभावकों को पाठ्यक्रम, प्रशिक्षण व्यवस्था, क्लीनिकल पोस्टिंग, परीक्षा प्रणाली तथा संस्थान की विभिन्न सुविधाओं से भी अवगत कराया गया।
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