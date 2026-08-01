Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

ज्ञान, करूणा और संवेदनशीलता से तैयार होता अच्छा स्वास्थ्यकर्मी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोरखपुर
Follow us on Google News
share

गोरखपुर में फातिमा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में फ्रेशर्स ओरिएंटेशन कार्यक्रम आयोजित हुआ। बीएससी नर्सिंग, जीएनएम, एएनएम एवं डीएमएलटी के नवप्रवेशित विद्यार्थियों ने भाग लिया। निदेशक डॉ. संतोष सेबेस्टियन ने माता-पिता के बलिदान पर चर्चा की और विद्यार्थियों को स्वास्थ्यकर्मी बनने के लिए संवेदनशीलता और करुणा的重要ता बताई।

ज्ञान, करूणा और संवेदनशीलता से तैयार होता अच्छा स्वास्थ्यकर्मी

गोरखपुर, वरिष्ठ संवाददाता। फातिमा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में फ्रेशर्स ओरिएंटेशन कार्यक्रम का आयोजन कॉलेज ऑफ नर्सिंग ऑडिटोरियम में हुआ। कार्यक्रम में बीएससी नर्सिंग, जीएनएम, एएनएम एवं डीएमएलटी के नवप्रवेशित विद्यार्थियों ने सहभागिता की। संस्थान के निदेशक फादर डॉ. संतोष सेबेस्टियन ने कहा कि प्रत्येक विद्यार्थी की सफलता के पीछे उसके माता-पिता का अथक संघर्ष, त्याग और समर्पण होता है। अच्छा स्वास्थ्यकर्मी बनने के लिए केवल ज्ञान ही नहीं, बल्कि संवेदनशीलता, करुणा और मानवीय मूल्यों का होना भी आवश्यक है। एसोसिएट डायरेक्टर फादर शिजो ने विद्यार्थियों को संस्थान की शैक्षणिक व्यवस्था, प्रशिक्षण प्रणाली एवं उपलब्ध सुविधाओं की विस्तृत जानकारी दी।उन्होंने विद्यार्थियों से समय की पाबंदी, नियमित उपस्थिति, नैतिक आचरण एवं संस्थान की गरिमा बनाए रखने का आग्रह किया।

ये भी पढ़ें:जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय में यूजी-पीजी के ओरिएंटेशन प्रोग्राम का आयोजन

कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों एवं अभिभावकों को पाठ्यक्रम, प्रशिक्षण व्यवस्था, क्लीनिकल पोस्टिंग, परीक्षा प्रणाली तथा संस्थान की विभिन्न सुविधाओं से भी अवगत कराया गया।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Gorakhpur News Nursing Gorakhpur Latest News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।