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बीएससी नर्सिंग छात्राओं के लिए फ्रेशर्स कार्यक्रम आयोजित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोरखपुर
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गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में शनिवार को नवप्रवेशी बीएससी नर्सिंग छात्रों के लिए फ्रेशर्स इंडक्शन एवं ओरिएंटेशन कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्राचार्य डॉ. धर्मेंद्र कुमार ने स्वास्थ्य सेवा की अहमियत पर जोर दिया, जबकि डॉ. अलका सक्सेना ने छात्रों को नर्सिंग सेवा में उत्कृष्टता के लिए प्रेरित किया।

बीएससी नर्सिंग छात्राओं के लिए फ्रेशर्स कार्यक्रम आयोजित

गोरखपुर, वरिष्ठ संवाददाता। बीआरडी मेडिकल कॉलेज में शनिवार को नवप्रवेशी बीएससी नर्सिंग छात्र-छात्राओं के लिए फ्रेशर्स इंडक्शन एवं ओरिएंटेशन कार्यक्रम का राजकीय नर्सिंग कॉलेज ने किया। मुख्य अतिथि प्राचार्य डॉ. धर्मेंद्र कुमार ने कहा कि स्वास्थ्य सेवा प्रणाली की आधारशिला है। विश्वास है कि विद्यार्थी ज्ञान, कौशल और मानवीय संवेदनाओं के साथ उत्कृष्ट नर्सिंग प्रोफेशनल बनेंगे। राजकीय नर्सिंग कालेज की प्राचार्य डॉ. अलका सक्सेना ने नवप्रवेशी विद्यार्थियों का स्वागत करते हुए उन्हें करुणा, अनुशासन, समर्पण एवं उत्कृष्टता के साथ नर्सिंग सेवा के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि नर्सिंग केवल एक पेशा नहीं, बल्कि मानव सेवा का सर्वोच्च माध्यम है।

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विशिष्ट अतिथि बीआरडी कॉलेज के नेहरू चिकित्सालय के चिकित्सा अधीक्षक डॉ. पवन जायसवाल रहे।

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