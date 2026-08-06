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राधा गोविन्द विवि में फ्रेशर्स व फेयरवेल पार्टी का आयोजन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रामगढ़
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रामगढ़ में राधा गोविन्द विवि के भौतिकी विभाग में नवप्रवेशी छात्रों का स्वागत एवं अंतिम वर्ष के छात्रों की विदाई के लिए फ्रेशर्स और फेयरवेल पार्टी का आयोजन किया गया। इसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें गीत, संगीत और नृत्य शामिल थे। विवि के कुलाधिपति ने सभी छात्रों को भविष्य के लिए शुभकामनाएं दीं।

राधा गोविन्द विवि में फ्रेशर्स व फेयरवेल पार्टी का आयोजन

रामगढ़, प्रतिनिधि। राधा गोविन्द विवि के विज्ञान संकाय अंतर्गत भौतिकी विभाग के छात्रों की ओर से नवप्रवेशी छात्रों के स्वागत एवं अंतिम वर्ष के छात्रों को भावभीनी विदाई देने के लिए फ्रेशर्स व फेयरवेल पार्टी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन एवं स्वागत संबोधन के साथ हुआ। सीनियर छात्रों ने नवागंतुक छात्रों का गर्मजोशी से स्वागत करते हुए उन्हें विवि की शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक परंपराओं से परिचित कराया। इस अवसर पर छात्रों ने गीत, संगीत, नृत्य, कविता तथा अन्य रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देकर सभी का मन मोह लिया। विवि के कुलाधिपति बीएन साह ने सभी नवप्रवेशी एवं विदाई ले रहे विद्यार्थियों को शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

सचिव प्रियंका कुमारी ने विद्यार्थियों के उज्ज्वल शैक्षणिक भविष्य तथा विदाई ले रहे विद्यार्थियों के सफल, समृद्ध एवं गौरवपूर्ण जीवन की मंगलकामनाएं की।

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