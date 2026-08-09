बीएससी प्रथम सेमेस्टर की इल्मा खान मिस फ्रेशर बनीं

पीलीभीत। पुष्प इंस्टीट्यूट में फ्रेशर और फेयरवेल पार्टी का आयोजन किया गया, जिसमें छात्राओं ने विभिन्न रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत कर सभी का मनमोह लिया। बीएससी प्रथम सेमेस्टर की इल्मा खान मिस फ्रेशर चुनी गई। इसी तरह बीएससी फाइनल की कशिश रस्तोगी और एमएससी फाइनल की स्नेहा मिस फेयरवेल चुनी गई। गृहविज्ञान विभाग की ओर से नए प्रवेशित छात्रों के लिए फ्रेशर और अंतिम वर्ष के उत्तीर्ण छात्रों के लिए फेयरवेल पार्टी का आयोजन किया गया, जिसका शुभारम्भ निदेशक डॉ. एसपीएस संधू, प्रशासनिक अधिकारी राजेन्द्र कुमार, प्राचार्य डॉ. मो. सलीम, उप प्राचार्य डॉ. गीतिका शुक्ला ने दीप प्रज्ज्वलित करके किया। बीएससी पंचम सेमेस्टर की छात्राओं काजल एवं सलोनी ने गणेश वन्दना प्रस्तुत की।

नए प्रवेशित बीएससी (गृहविज्ञान) के छात्राओं ने सर्वप्रथम अपना परिचय देते हुए रैम्पवॉक प्रस्तुत किया। इसके बाद बीएससी तृतीय सेमेस्टर की छात्रा वैभवी ने नृत्य प्रस्तुत करके किया। बीएससी तृतीय सेमेस्टर की छात्राओं ज्योति, प्राजंली, नीतू, सोनम, एवं ज्योति ने ग्रुप डांस किया, जिसने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। छात्रा सिमरन ने सोलो गायन को प्रस्तुत किया। बीएससी व एमएससी (गृहविज्ञान) ने टैलेन्ट राउन्ड शुरू किया। निर्णायक मण्डल में मीनाक्षी शंखधार व मेघा छेत्री के निर्णय अनुसार, बीएससी प्रथम सेमेस्टर की इल्मा खान मिस फ्रेशर व तृप्ति रनरअप रही। एमएससी प्रथम सेमेस्टर की मशरवा प्रथम व भारती रनरअप रही। इसके साथ ही बीएससी अन्तिम सेमेस्टर की मिस फेयरवल कशिश रस्तोगी को चुना गया। खुशी अग्रवाल रनरअप रही। एमएससी अन्तिम वर्ष की स्नेहा राजपूत को मिस फेयरवल चुना गया। माविया रनरअप रही। गोल्ड मेडेलिस्ट छात्रा अंजू देवी ने प्रेरणा दायक शब्दों से छात्राओं का उत्साहवर्धन किया। इस मौके पर गृहविज्ञान विभागाध्यक्षा डॉ. विनीता, बीएड विभागाध्यक्ष डॉ. ओम महेश, बीबीए विभागाध्यक्ष हरेन्द्र सिंह समेत अन्य रहे।----