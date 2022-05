फ्रांस ने पनडुब्बियों के लिए भारत के प्रोजेक्ट से खुद को किया बाहर, मोदी-मैक्रों की मुलाकात से पहले बड़ा फैसला

रणनीतिक साझेदारी मॉडल के तहत सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट के तहत अंतरराष्ट्रीय कंपनियों की भागीदारी के साथ कोई भारतीय कंपनी मिलकर भारत में पनडुब्बियों का निर्माण और टेक्नोलॉजी शेयर करेगी।

इस खबर को सुनें