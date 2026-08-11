स्वतंत्रता आंदोलन के जुझारू सेनानी थे किशोरीरमण प्रसाद सिंह

स्वतंत्रता सेनानी किशोरीरामन प्रसाद सिंह का जीवन आजादी की लड़ाई में संघर्ष, त्याग और समाजसेवा का प्रतीक रहा। उन्होंने विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार और आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जेल गए और भूकंप पीड़ितों की सेवा में भी योगदान दिया। आजादी के बाद उन्होंने सामाजिक कार्यों को जारी रखा।

विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार से तिरंगा फहराने तक निभाई अहम भूमिका आजादी की लड़ाई में कई बार जेल गए, भूकंप पीड़ितों की सेवा भी की (पेज चार की बॉटम खबर) भभुआ, नगर संवाददाता। सदर प्रखंड के अखलासपुर गांव निवासी स्वतंत्रता सेनानी किशोरीरमण प्रसाद सिंह का जीवन देश की आजादी के लिए संघर्ष, त्याग और समाजसेवा की मिसाल रहा। उनका जन्म वर्ष 1916 में हुआ था। वर्ष 1930 में कांग्रेस से जुड़ने के बाद उन्होंने भभुआ क्षेत्र में स्वतंत्रता आंदोलन को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार, मादक पदार्थों की दुकानों पर धरना-सत्याग्रह और जनजागरण अभियान में वह लगातार सक्रिय रहे। उस दौर में भभुआ के समीप सिवों गांव में कांग्रेस का आश्रम संचालित होता था। यहां पुलिस की ओर से कई बार छापामारी की गई, लेकिन किशोरीरमण प्रसाद सिंह का उत्साह कम नहीं हुआ। वह संगठन के कार्यकर्ताओं के साथ आंदोलन को आगे बढ़ाने में जुटे रहे।

गिरफ्तारी और संघर्ष वर्ष 1931 में इलाहाबाद में आयोजित कांग्रेस सेवा दल के शिविर में उन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त किया। इसके बाद शिवों स्थित कांग्रेस आश्रम में रहकर संगठन की गतिविधियों को मजबूत करने में जुट गए। वर्ष 1932 में कुदरा में विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार के लिए धरना देते समय उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। 5 फरवरी 1932 को भभुआ के अनुमंडलाधिकारी ने उन्हें एक वर्ष के कारावास और दो सौ रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। इसके बाद उन्हें पटना कैंप जेल भेज दिया। काला झंडा दिखाने से लेकर तिरंगा फहराने तक संघर्ष कुदरा में आयोजित अमन-सभा के बहिष्कार के दौरान काला झंडा दिखाने के आरोप में उन्हें फिर गिरफ्तार किया गया। करीब दो माह तक विचाराधीन बंदी रहने के बाद उन्हें सात बेंत की सजा भी भुगतनी पड़ी। 15 मई 1933 को दुर्गावती में महिलाओं के जुलूस का नेतृत्व करने के कारण उन्हें तीसरी बार गिरफ्तार किया गया। इसी वर्ष 2 सितंबर को भभुआ कोर्ट पर यूनियन जैक उतारकर तिरंगा फहराने के आरोप में भी उनकी गिरफ्तारी हुई।

सामाजिक सेवा के कार्य भूकंप पीड़ितों की सेवा में भी रहे आगे वर्ष 1934 में बिहार में आए भीषण भूकंप के बाद जेल से रिहा होने पर किशोरी रमण राहत और सेवा कार्यों में जुट गए। वह गांव-गांव जाकर कांग्रेस के संदेशों का प्रचार करते और लोगों को विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार तथा मादक पदार्थों के त्याग के लिए प्रेरित करते रहे। उनके प्रयासों से वर्ष 1937 में कुदरा में शाहाबाद जिला राजनीतिक सम्मेलन का सफल आयोजन हुआ। इसमें डॉ. श्रीकृष्ण सिंह और पंडित गोविंदवल्लभ पंत जैसी राष्ट्रीय विभूतियों ने भाग लिया। वर्ष 1947 तक वह सामाजिक एवं राजनीतिक गतिविधियों में सक्रिय रहे। आजादी के बाद विनोबा भावे के भूदान आंदोलन से जुड़े और जीवनभर सेवा कार्य करते रहे।

फोटो : 11 अगस्त भभुआ- 5 कैप्शन : सदर अनुमंडल परिसर स्थित इसी झंडोत्तोलन चबूतरा पर स्वतंत्रता सेनानी किशोरी रमन ने अंग्रेजी हुकूमत में फहराया था तिरंगा।