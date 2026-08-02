सेनानियों के परिजनों को मिले पेंशन
मोतिहारी में स्वतंत्रता सेनानी उत्तराधिकारी परिवार समिति की बैठक हुई। अध्यक्ष प्रो. खुश नंदन सिंह ने कहा कि सरकार स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों का ध्यान नहीं रख रही है। उन्होंने इन परिवारों को राष्ट्रीय परिवार घोषित करने की मांग की। बैठक में नैतिक मूल्यों के संकट पर भी चर्चा की गई।
मोतिहारी। स्वतंत्रता सेनानी उत्तराधिकारी परिवार समिति की बैठक रविवार को हुई। अध्यक्षता करते हुए प्रो. खुश नंदन सिंह ने कहा कि सरकार स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार की सुधि नहीं ले रही है । स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार को राष्ट्रीय परिवार घोषित किया जाना चाहिए । राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अशोक वर्मा ने कहा कि देश नैतिक मूल्यों के संकट की दौर से गुजर रहा है,। जिलाध्यक्ष कौशल किशोर पाठक ने संस्था के कार्यक्रमों को विस्तार से रखा।
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