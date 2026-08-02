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सत्य सनातन संस्था द्वारा सावन माह में चलाया जाएगा विशेष सेवा अभियान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पाकुड़
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सावन माह की चारों सोमवारी पर श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए सत्य सनातन संस्था द्वारा विशेष सेवा अभियान चलाया जाएगा। भगतपाड़ा शिव मंदिर, दूधनाथ मंदिर और रेलवे कॉलोनी शिव मंदिर में प्रत्येक सोमवार को निःशुल्क पूजन सामग्री का वितरण किया जाएगा। संस्था का उद्देश्य सेवा, समर्पण और जागरूकता को बढ़ावा देना है।

सत्य सनातन संस्था द्वारा सावन माह में चलाया जाएगा विशेष सेवा अभियान

सावन माह की चारों सोमवारी पर श्रद्धालुओं की सुविधा एवं सेवा के उद्देश्य से सत्य सनातन संस्था द्वारा विशेष सेवा अभियान चलाया जाएगा।

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सेवा अभियान का आयोजन

अभियान के तहत भगतपाड़ा शिव मंदिर, दूधनाथ मंदिर एवं रेलवे कॉलोनी शिव मंदिर में प्रत्येक सोमवार को प्रातः 6:00 बजे से 11:00 बजे तक श्रद्धालुओं के बीच निःशुल्क बेलपत्र, गंगाजल, कच्चा दूध तथा अन्य पूजन सामग्री का वितरण किया जाएगा। सत्य सनातन संस्था के अध्यक्ष रजित चौबे ने बताया कि सावन भगवान शिव की आराधना का सबसे पवित्र माह माना जाता है। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु विभिन्न शिव मंदिरों में जलाभिषेक एवं पूजा-अर्चना के लिए पहुंचते हैं। ऐसे में श्रद्धालुओं को पूजा-अर्चना के लिए आवश्यक सामग्री सहज रूप से उपलब्ध कराने तथा सेवा की भावना को बढ़ावा देने के उद्देश्य से संस्था ने यह सेवा अभियान शुरू करने का निर्णय लिया है। उन्होंने बताया कि सत्य सनातन संस्था पिछले छह वर्षों से लगातार इस प्रकार का निःस्वार्थ सेवा कार्य करती आ रही है और प्रत्येक वर्ष हजारों शिवभक्त इस सेवा का लाभ उठाते हैं।

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श्रद्धालुओं से सहयोग की अपील

रजित चौबे ने यह भी कहा कि सेवा ही सच्ची शिव आराधना है। समाज के प्रत्येक सनातन प्रेमी को इस पुण्य कार्य में अपनी सहभागिता निभानी चाहिए। उन्होंने सभी युवाओं, महिलाओं एवं समाज के लोगों से अपील की कि वे इस सेवा अभियान में सहयोग करें तथा अधिक से अधिक शिवभक्तों तक इसकी जानकारी पहुंचाएं। साथ ही सभी श्रद्धालुओं से आग्रह किया कि वे चारों सोमवारी को प्रातः 6:00 बजे से 11:00 बजे के बीच अपनी सुविधानुसार भगतपाड़ा शिव मंदिर, दूधनाथ मंदिर अथवा रेलवे कॉलोनी शिव मंदिर स्थित सेवा शिविर में पहुंचकर निःशुल्क बेलपत्र, गंगाजल, कच्चा दूध एवं अन्य पूजन सामग्री प्राप्त कर भगवान शिव की पूजा-अर्चना करें।

संस्था का उद्देश्य

उन्होंने कहा कि संस्था का उद्देश्य केवल पूजन सामग्री का निःशुल्क वितरण करना नहीं, बल्कि समाज में सेवा, समर्पण, सहयोग और सनातन संस्कृति के प्रति जागरूकता की भावना को सशक्त बनाना भी है। उन्होंने विश्वास जताया कि समाज के लोगों के सहयोग से यह सेवा अभियान सफल होगा और अधिक से अधिक श्रद्धालु इसका लाभ प्राप्त करेंगे।

अधिक जानकारी के लिए प्रश्न

इस सेवा अभियान का उद्देश्य क्या है?
संस्थान का उद्देश्य केवल पूजन सामग्री का निःशुल्क वितरण करना नहीं, बल्कि समाज में सेवा, समर्पण, सहयोग और सनातन संस्कृति के प्रति जागरूकता की भावना को सशक्त बनाना है।
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