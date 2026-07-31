किसानों के बीच निःशुल्क उड़द बीज का वितरण

किसानों के बीच निःशुल्क उड़द बीज का वितरण
खरसावां में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत कुचाई प्रखंड के रूगुडीह गाँव में 45 किसानों को निःशुल्क उड़द बीज का वितरण किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य दलहन उत्पादन को बढ़ावा देना और किसानों की आय में वृद्धि करना है। किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों की जानकारी भी दी गई।
खरसावां। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत कुचाई प्रखंड की रूगुडीह के सुदूरवर्ती पहाड़ी क्षेत्र में 45 किसानों के बीच निःशुल्क उड़द बीज का वितरण किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य दलहन उत्पादन को बढ़ावा देना और किसानों की आय में वृद्धि करना है। इस अवसर पर किसानों को उन्नत किस्म के उड़द बीज उपलब्ध कराए गए। वैज्ञानिक तरीके से खेती करने, समय पर बुआई, फसल प्रबंधन की जानकारी भी दी गई। मौके पर बीटीएम राजेश कुमार ने कहा कि आधुनिक तकनीक के माध्यम से किसानों का सत्यापन करते हुए उन्हें योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। किसानों को बीज की गुणवत्ता, समय पर बुआई और आधुनिक खेती की तकनीकों की जानकारी दी गई।
उन्होंने किसानों को केंद्र व राज्य सरकार की ओर से चलायी जा रही कृषि योजनाओं का अधिकतम लाभ उठाने की अपील की।कुमार ने किसानों से बीज का सदुपयोग कर अधिक उत्पादन प्राप्त करने का आह्वान किया। कार्यक्रम के दौरान किसानों ने सरकार की इस पहल का स्वागत करते हुए इसे खेती के लिए लाभकारी बताया। बीज वितरण कार्यक्रम में रुगुडीह पंचायत के मुखिया करम सिंह मुंडा, बीएओ ल्यूमिनस हेंब्रम, बीटीएम राजेश कुमार, किसान मित्र संतोष मुंडा, भोज सिंह मुंडा, सिंगराय मुंडा आदि उपस्थित थे।
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