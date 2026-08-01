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बरेली कॉलेज में यूजीसी-नेट नि:शुल्क कोचिंग का ब्रोशर जारी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बरेली
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बरेली कॉलेज के पर्यावरण विज्ञान विभाग ने यूजीसी-नेट (पर्यावरण विज्ञान) निःशुल्क कोचिंग कार्यक्रम-2026 का ब्रोशर जारी किया। यह कार्यक्रम 5 अगस्त के बाद से शुरू होगा और एमएससी कर रहे छात्रों के लिए मुफ्त रहेगा। इसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन कक्षाएं, मॉक टेस्ट, करियर काउंसलिंग और अन्य सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।

बरेली कॉलेज में यूजीसी-नेट नि:शुल्क कोचिंग का ब्रोशर जारी

बरेली कॉलेज के पर्यावरण विज्ञान विभाग द्वारा आयोजित यूजीसी-नेट (पर्यावरण विज्ञान) निःशुल्क कोचिंग कार्यक्रम-2026 का ब्रोशर गुरुवार को महाविद्यालय के प्राचार्य प्रो. ओपी राय ने जारी किया। बताया गया कि कोचिंग का शुभारंभ पांच अगस्त के बाद किया जाएगा। एंवायरमेंट, एग्रीकल्चर एंड एजुकेशन सोसाइटी के सहयोग से यह आयोजन किया जा रहा है। प्राचार्य प्रो. ओपी राय ने कहा कि यूजीसी-नेट जैसी राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा में सफलता के लिए नियमित अध्ययन, सही मार्गदर्शन और विषय की गहन समझ आवश्यक है। उन्होंने विद्यार्थियों से इस निःशुल्क कोचिंग कार्यक्रम का अधिकतम लाभ उठाने का आह्वान किया। उन्होंने बताया कि पर्यावरण विज्ञान विषय से एमएससी कर रहे तथा एमएससी पूर्ण कर चुके सभी छात्र-छात्राओं के लिए यह कोचिंग पूरी तरह निःशुल्क होगी, जिससे अधिक से अधिक विद्यार्थी यूजीसी-नेट परीक्षा की बेहतर तैयारी कर सकें।

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पर्यावरण विज्ञान विभागाध्यक्ष प्रो. जसपाल सिंह ने बताया कि कोचिंग कार्यक्रम हाइब्रिड मोड में संचालित किया जाएगा। इसके तहत सप्ताह में पांच दिन ऑनलाइन तथा एक दिन ऑफलाइन कक्षाएं आयोजित होंगी। कार्यक्रम में पेपर-I एवं पेपर-II (पर्यावरण विज्ञान) दोनों की तैयारी कराई जाएगी। विद्यार्थियों को विषयवार अध्ययन, अध्ययन सामग्री, साप्ताहिक मॉक टेस्ट, पूर्व वर्षों के प्रश्नपत्रों की चर्चा, डाउट क्लियरिंग सेशन, करियर काउंसलिंग तथा नियमित प्रदर्शन मूल्यांकन जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी। इस मौके पर प्रो. राजेंद्र सिंह, डॉ. योगेश शर्मा, प्रो. दयाराम, प्रो. अनामिका अग्रवाल, प्रो. निष्ठा सेठ, प्रो. गौरव भूषण तथा रिसर्च स्कॉलर मुकेश कुमार एवं हर्षित तिवारी उपस्थित रहे।

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