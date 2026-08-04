बारिश में धुली फ्री स्टाइल कुश्ती,मायूस हुए खिलाड़ी

हाथरस के एसएनएसबीडी इंटर कालेज में फ्री स्टाइल कुश्ती प्रतियोगिता बारिश के कारण धुल गई। खिलाड़ी मायूस होकर लौट गए। अब यह प्रतियोगिता छह अगस्त को आयोजित की जाएगी। माध्यमिक शिक्षा परिषद की खेलकूद प्रतियोगिता लगभग पंद्रह दिनों से चल रही है। अगले दिनों के लिए जिला, मंडल और प्रदेश स्तर पर खेलों के ट्रायल में भी परिवर्तन हुआ है।

हाथरस: सोमवार को एसएनएसबीडी इंटर कालेज मेंडू में फ्री स्टाइल कुश्ती प्रतियोगिता माध्यमिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों की होनी थी। आयोजकों ने प्रतियोगिता को लेकर पूरी तैयारी कर ली थी। अचानक तेज बारिश के होने के कारण प्रतियोगिता धुल गई। जिससे खिलाड़ियों को मायूसी हाथ लगी। अब छह अगस्त को प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। पिछले करीब पंद्रह दिनों से माध्यमिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों की खेलकूद प्रतियोगिता चल रही है। सोमवार को एसएनएसबीडी इंटर कालेज में अंडर 14,16 व 19 बालक व बालिका फ्री स्टाइल कुश्ती प्रतियोगिता होनी थी। सुबह से ही निर्धारित समय पर विभिन्न स्कूलों के खिलाड़ी प्रतियोगिता में शिरकत करने के लिए आ गए। आयोजकों ने भी प्रतियोगिता को कराए जाने की पूरी तैयारी कर ली थी। तभी दोपहर के वक्त अचानक हुई बारिश के कारण प्रतियोगिता पूरी तरह धुल गई। विभिन्न स्कूलों से आए खिलाड़ी मायूस होकर वापस अपने अपने घरों के लिए लौट गए। अब प्रतियोगिता छह अगस्त को पुन आयोजित कराई जाएगी.

प्रतियोगिता की निर्धारित तिथियों में परिवर्तन खेल निदेशालय उ.प्र लखनऊ के तत्वाधान वर्ष 2026-27 में निर्धारित खेलों में आयोजित होने वाली जिला,मण्डल,प्रदेश स्तरीय सिविल सर्विसेज ट्रायल कार्यक्रम निर्धारित तिथियों मे परिवर्तन किया गया है। खेलों में लॉन-टेनिस, वालीबाल, तैराकी, बास्केटबाल, बैडमिन्टन, टेबुल-टेनिस, कबड्डी, शतरंज, भारोत्तोलन एण्ड वेस्टफिजिक, एथलेटिक्स, फुटबाल, कैरम, ब्रिज, कुश्ती, पावरलिफ्टिंग क्रिकेट, हॉकी, खो-खो, योगासन चयन/ट्रायल नयी तिथि के अनुसार जिला स्तरीय ट्रायल 13 अगस्त को होना था। मंडलीय ट्रॉयल 18 से 19 अगस्त, 2026 प्रातः 07.00 बजे से अहिल्याबाई होल्कर स्पोर्ट्स स्टेडियम अलीगढ में तथा प्रदेश स्तरीय चयन/ट्रायल दिनांकः 24 से 25 अगस्त में होगा.

खिलाड़ियों के चयन की प्रक्रिया उप क्रीड़ाधिकारी, काशी नरेश यादव ने अवगत कराया है कि इस वर्ष के निर्धारित खेलों की जिला/मण्डल/प्रदेश स्तरीय सिविल सर्विसेज टीमों के चयन हेतु यह पक्रिया अपनायी जायेगी कि फिजिकल टेस्ट में खिलाड़ी को कम से कम 14 अंक प्राप्त करने होंगे तब ही वह खिलाड़ी स्किल टेस्ट देने का पात्र होगा। भारत सरकार की गाईड लाईन के अनुसार सिविल सर्विसेज में आटोनॉमस बॉडी जैसे परषिद,बोर्ड,नगरनिगम,पंचायत,पुलिस विभाग के कर्मचारी (अध्यापक/सहायक अध्यापक आदि) नही लेंगे। अतः जिला स्तर पर सिविल सर्विसेज चयन/ट्रायल्स में भाग लेने वालेे खिलाड़ियों को विभाग को दृष्टिगत रखते हुए चयन/ट्रायल्स में सम्मिलित किया जायेगा। सिविल सर्विसेज चयन/ट्रायल्स में पूर्ण रूप से सरकारी कर्मचारी ही भाग लेंगे.