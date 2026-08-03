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कांवरिया पथ पर शिविर लगाकर निःशुल्क सेवा का लिया संकल्प

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुंगेर
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तारापुर में लोक जनशक्ति पार्टी (आर) द्वारा सांसद अरुण भारती के सहयोग से कांवरिया पथ पर नि:शुल्क सेवा शिविर का उद्घाटन किया गया। पार्टी के महासचिव मिथिलेश कुमार सिंह ने कांवरियों की सेवा को पुण्य बताया और श्रद्धालुओं को फल व शर्बत वितरित किया। पूरे सावन माह शिविर में फल, शर्बत, पेयजल और दवा की व्यवस्था रहेगी।

कांवरिया पथ पर शिविर लगाकर निःशुल्क सेवा का लिया संकल्प

तारापुर। लोक जनशक्ति पार्टी (आर) की ओर से मिल्की के समीप कांवरिया पथ पर सांसद अरुण भारती के सौजन्य से नि:शुल्क सेवा शिविर का शुभारंभ किया गया। उद्घाटन के अवसर पर पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव मिथिलेश कुमार सिंह ने कहा कि सावन में कांवरियों की सेवा से बड़ा कोई पुण्य नहीं है और कांवर पथ का एक-एक कंकड़ भगवान शंकर का स्वरूप है। उन्होंने श्रद्धालुओं के बीच फल व शर्बत वितरित कर सेवा का संदेश दिया। जिलाध्यक्ष प्रमोद पासवान ने बताया कि, पूरे सावन माह शिविर में फल, शर्बत, पेयजल, दवा और विश्राम की निःशुल्क व्यवस्था रहेगी। सांसद अरुण भारती ने संदेश भेजकर शिविर की सफलता की शुभकामनाएं दीं तथा जल्द पहुंचकर सेवा करने का भरोसा दिलाया।

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शिविर उद्घाटन मौके पर पार्टी के कई कार्यकर्ता मौजूद थे।

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