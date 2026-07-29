रौनियार वैश्य संघ के निःशुल्क सेवा शिविर का हुआ शुभारंभ

कटोरिया (बांका), निज प्रतिनिधि।के समीप लगाए गए निःशुल्क सेवा शिविर का बुधवार को विधिवत शुभारंभ किया गया। शिविर का उद्घाटन बांका विधायक रामनारायण मंडल,

कटोरिया (बांका), निज प्रतिनिधि। श्रावणी मेले में कांवरियों की सेवा एवं सुविधा को लेकर रौनियार वैश्य संघ, कटोरिया द्वारा कांवरिया पथ के विश्वकर्मा नगर के समीप लगाए गए निःशुल्क सेवा शिविर का बुधवार को विधिवत शुभारंभ किया गया। शिविर का उद्घाटन बांका विधायक रामनारायण मंडल, बेलहर विधायक मनोज यादव, एसडीएम राजकुमार, कटोरिया के पूर्व विधायक राजकिशोर प्रसाद उर्फ पप्पू यादव, भागलपुर भाजपा जिलाध्यक्ष संतोष साह एवं कटोरिया प्रमुख किरण देवी ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर एवं फीता काटकर किया।

कार्यक्रम का महत्व इस मौके पर अतिथियों का संघ के सदस्यों द्वारा अंगवस्त्र एवं स्मृति चिन्ह भेंटकर स्वागत एवं सम्मान किया गया। उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए अतिथियों ने कहा कि श्रावणी मेले में दूर-दराज से आने वाले कांवरियों की सेवा करना मानवता एवं सामाजिक जिम्मेदारी का उत्कृष्ट उदाहरण है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए रौनियार वैश्य संघ द्वारा किया जा रहा यह प्रयास सराहनीय है। संघ द्वारा संचालित यह सेवा शिविर लगातार दूसरे वर्ष लगाया गया है। पिछले वर्ष शिविर में कांवरियों को मिली सुविधाओं की काफी सराहना हुई थी। श्रद्धालुओं एवं स्थानीय लोगों से मिले सकारात्मक प्रतिक्रिया के बाद इस वर्ष भी संघ ने पूरे उत्साह के साथ शिविर का आयोजन किया है।

निःशुल्क सेवाएँ संघ के अध्यक्ष रौशन कृष्ण ने बताया कि पूरे श्रावण मास तक शिविर में कांवरियों को नींबू चाय, शरबत, ठंडा पेयजल, प्राथमिक चिकित्सा, तेल मालिश सहित कई आवश्यक सुविधाएं पूरी तरह निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएंगी। उन्होंने कहा कि कांवर यात्रा के दौरान थके हुए श्रद्धालुओं को राहत पहुंचाना ही शिविर का मुख्य उद्देश्य है। कार्यक्रम का संचालन संघ के अध्यक्ष रौशन कृष्ण ने किया। इस मौके पर कटोरिया बीडीओ देवाशीष कुमार, समाजसेवी अतुलेश भगत, डॉ सुमन कुमार, विजय आनंद, संजय साह, प्रमोद साह, राजा भैया, नीरज साह, कारू यादव, कुंदन वर्णवाल, सुबोध कुमार, जगत आनंद, संतोष सुमन, सूरज गुप्ता, मनोज कुमार, निरंजन कुमार साह, महेश कुमार साह सहित बड़ी संख्या में रौनियार वैश्य समाज के सदस्य एवं स्थानीय लोग मौजूद थे।