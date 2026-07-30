‘बाबा भोलेनाथ के भक्तों की सेवा करना हम सभी के लिए सौभाग्य’

30purn28-निःशुल्क पूर्णिया सेवा शिविर का मंत्री श्रवण कुमार, दिलीप जायसवाल,महापौर विभा कुमारी एवं समाजसेवी जितेन्द्र यादव ने दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन किया।

पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता । श्रावणी मेला के अवसर पर बाबा बैद्यनाथ धाम जाने वाले शिवभक्त कांवरियों की सेवा के लिए पिछले 13 वर्षों से लगातार संचालित हो रहे निःशुल्क पूर्णिया सेवा शिविर के 14 वें वर्ष का भव्य शुभारंभ गुरुवार को सुल्तानगंज-देवघर मुख्य मार्ग स्थित विश्वकर्मा नगर कटोरिया (बांका) में हुआ। इस अवसर पर बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री सह बांका के प्रभारी मंत्री डॉ. दिलीप जायसवाल, ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार, सीवान के बुजुर्ग कांवरिया बाबा महतो एवं पूर्णिया की महापौर विभा कुमारी द्वारा संयुक्त रुप से फीता काटकर शिविर का विधिवत उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत आचार्य पंडित अमित मिश्रा के नेतृत्व में विधिवत पूजा-अर्चना एवं वैदिक मंत्रोच्चार के साथ हुई, इसके बाद ध्वजारोहण किया गया एवं बिहार सरकार के दोनों मंत्रियों ने नारियल फोड़कर शिविर के सेवा कार्य का शुभारंभ किया।

उद्घाटन समारोह में मंत्री की प्रतिक्रिया उद्घाटन समारोह में पहुंचे बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री सह बांका के प्रभारी मंत्री डॉ. दिलीप जायसवाल ने कहा कि बाबा बैद्यनाथ धाम जाने वाले कांवरिया श्रद्धालुओं की सेवा के लिए इतने लंबे समय से निःशुल्क पूर्णिया सेवा शिविर का संचालन किया जाना अत्यंत सराहनीय और अनुकरणीय पहल है। उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं की सेवा करना केवल धार्मिक कार्य नहीं, बल्कि मानव सेवा का भी महान कार्य है। उन्होंने कहा कि निःशुल्क पूर्णिया सेवा शिविर ने सेवा, समर्पण और सामाजिक सहभागिता की एक मिशाल कायम की है। जिस भावना के साथ हजारों लोग यहां आकर कांवरियों की सेवा में जुटते हैं, वह समाज के लिए प्रेरणादायी है। उन्होंने बाबा भोलेनाथ से सभी कांवरियों की सुखद, सुरक्षित एवं मंगलमय यात्रा की कामना करते हुए कहा कि सेवा की यह परंपरा आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरणा देती रहे। उन्होंने महापौर विभा कुमारी एवं जितेंद्र यादव की प्रशंसा करते हुए कहा कि निशुल्क पूर्णिया सेवा शिविर ट्रस्ट इनके नेतृत्व में काफी अच्छा कार्य कर रहा है और आशा करते हैं कि आगे भविष्य में करता रहेगा।

कांवरियों की सेवा पर जोर वहीं बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि श्रावणी मेले के दौरान देश के विभिन्न हिस्सों से लाखों शिवभक्त बाबा बैद्यनाथ धाम की यात्रा पर निकलते हैं। कठिन और लंबी पैदल यात्रा करने वाले कांवरियों को रास्ते में भोजन, विश्राम, चिकित्सा और अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराना अत्यंत पुण्य का कार्य है। उन्होंने कहा कि निःशुल्क पूर्णिया सेवा शिविर द्वारा पिछले 13 वर्षों से लगातार कांवरियों की सेवा की जा रही है, जो समाज की सेवा भावना और सामूहिक सहभागिता का उत्कृष्ट उदाहरण है।

महापौर की ओर से संदेश उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए पूर्णिया की महापौर विभा कुमारी ने कहा कि निःशुल्क पूर्णिया सेवा शिविर पिछले 13 वर्षों से पूरी निष्ठा, समर्पण और सेवाभाव के साथ कांवरिया श्रद्धालुओं की सेवा करता आ रहा है। एक माह तक तन-मन-धन से शिवभक्तों की सेवा में जुटना अपने आप में अनुकरणीय कार्य है। उन्होंने कहा कि नर सेवा ही नारायण सेवा है। बाबा भोलेनाथ के भक्तों की सेवा करने वाले सभी श्रद्धालुओं, ट्रस्ट के सदस्यों और स्वयंसेवकों पर भगवान शिव की कृपा बनी रहे। उन्होंने बाबा भोलेनाथ से सभी कांवरियों की यात्रा को सरल, सहज, सुरक्षित एवं सफल बनाने की कामना की। ट्रस्टी जितेंद्र यादव ने कहा कि बाबा भोलेनाथ के भक्तों की सेवा करना हम सभी के लिए सौभाग्य और परम संतोष का विषय है। कांवरियों को किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए व्यापक स्तर पर व्यवस्थाएं की गई हैं। उन्होंने कहा कि निःशुल्क पूर्णिया सेवा शिविर अब पूर्णिया जिले की सामाजिक एकजुटता, सेवा भावना और धार्मिक आस्था का प्रतीक बन चुका है। इस वर्ष शिविर 30 जुलाई से 24 अगस्त तक संचालित होगा。