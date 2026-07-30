Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

‘बाबा भोलेनाथ के भक्तों की सेवा करना हम सभी के लिए सौभाग्य’

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पूर्णिया
Follow us on Google News
share

30purn28-निःशुल्क पूर्णिया सेवा शिविर का मंत्री श्रवण कुमार, दिलीप जायसवाल,महापौर विभा कुमारी एवं समाजसेवी जितेन्द्र यादव ने दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन किया।

‘बाबा भोलेनाथ के भक्तों की सेवा करना हम सभी के लिए सौभाग्य’

पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता । श्रावणी मेला के अवसर पर बाबा बैद्यनाथ धाम जाने वाले शिवभक्त कांवरियों की सेवा के लिए पिछले 13 वर्षों से लगातार संचालित हो रहे निःशुल्क पूर्णिया सेवा शिविर के 14 वें वर्ष का भव्य शुभारंभ गुरुवार को सुल्तानगंज-देवघर मुख्य मार्ग स्थित विश्वकर्मा नगर कटोरिया (बांका) में हुआ। इस अवसर पर बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री सह बांका के प्रभारी मंत्री डॉ. दिलीप जायसवाल, ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार, सीवान के बुजुर्ग कांवरिया बाबा महतो एवं पूर्णिया की महापौर विभा कुमारी द्वारा संयुक्त रुप से फीता काटकर शिविर का विधिवत उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत आचार्य पंडित अमित मिश्रा के नेतृत्व में विधिवत पूजा-अर्चना एवं वैदिक मंत्रोच्चार के साथ हुई, इसके बाद ध्वजारोहण किया गया एवं बिहार सरकार के दोनों मंत्रियों ने नारियल फोड़कर शिविर के सेवा कार्य का शुभारंभ किया।

ये भी पढ़ें:Biharsharif News: कटोरिया में हुआ नालंदा कांवरिया सेवा शिविर का उद्घाटन

उद्घाटन समारोह की गतिविधियाँ

उद्घाटन समारोह में पहुंचे बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री सह बांका के प्रभारी मंत्री डॉ. दिलीप जायसवाल ने कहा कि बाबा बैद्यनाथ धाम जाने वाले कांवरिया श्रद्धालुओं की सेवा के लिए इतने लंबे समय से निःशुल्क पूर्णिया सेवा शिविर का संचालन किया जाना अत्यंत सराहनीय और अनुकरणीय पहल है। उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं की सेवा करना केवल धार्मिक कार्य नहीं, बल्कि मानव सेवा का भी महान कार्य है। उन्होंने कहा कि निःशुल्क पूर्णिया सेवा शिविर ने सेवा, समर्पण और सामाजिक सहभागिता की एक मिशाल कायम की है। जिस भावना के साथ हजारों लोग यहां आकर कांवरियों की सेवा में जुटते हैं, वह समाज के लिए प्रेरणादायी है। उन्होंने बाबा भोलेनाथ से सभी कांवरियों की सुखद, सुरक्षित एवं मंगलमय यात्रा की कामना करते हुए कहा कि सेवा की यह परंपरा आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरणा देती रहे। उन्होंने महापौर विभा कुमारी एवं जितेंद्र यादव की प्रशंसा करते हुए कहा कि निशुल्क पूर्णिया सेवा शिविर ट्रस्ट इनके नेतृत्व में काफी अच्छा कार्य कर रहा है और आशा करते हैं कि आगे भविष्य में करता रहेगा।

ये भी पढ़ें:बांका : आज होगा श्रावणी मेला का विधिवत शुभारंभ, तीर्थयात्रियों का होगा स्वागत

कांवरियों की सेवा का महत्व

वहीं बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि श्रावणी मेले के दौरान देश के विभिन्न हिस्सों से लाखों शिवभक्त बाबा बैद्यनाथ धाम की यात्रा पर निकलते हैं। कठिन और लंबी पैदल यात्रा करने वाले कांवरियों को रास्ते में भोजन, विश्राम, चिकित्सा और अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराना अत्यंत पुण्य का कार्य है। उन्होंने कहा कि निःशुल्क पूर्णिया सेवा शिविर द्वारा पिछले 13 वर्षों से लगातार कांवरियों की सेवा की जा रही है, जो समाज की सेवा भावना और सामूहिक सहभागिता का उत्कृष्ट उदाहरण है।

महापौर का संदेश

उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए पूर्णिया की महापौर विभा कुमारी ने कहा कि निःशुल्क पूर्णिया सेवा शिविर पिछले 13 वर्षों से पूरी निष्ठा, समर्पण और सेवाभाव के साथ कांवरिया श्रद्धालुओं की सेवा करता आ रहा है। एक माह तक तन-मन-धन से शिवभक्तों की सेवा में जुटना अपने आप में अनुकरणीय कार्य है। उन्होंने कहा कि नर सेवा ही नारायण सेवा है। बाबा भोलेनाथ के भक्तों की सेवा करने वाले सभी श्रद्धालुओं, ट्रस्ट के सदस्यों और स्वयंसेवकों पर भगवान शिव की कृपा बनी रहे। उन्होंने बाबा भोलेनाथ से सभी कांवरियों की यात्रा को सरल, सहज, सुरक्षित एवं सफल बनाने की कामना की। ट्रस्टी जितेंद्र यादव ने कहा कि बाबा भोलेनाथ के भक्तों की सेवा करना हम सभी के लिए सौभाग्य और परम संतोष का विषय है। कांवरियों को किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए व्यापक स्तर पर व्यवस्थाएं की गई हैं। उन्होंने कहा कि निःशुल्क पूर्णिया सेवा शिविर अब पूर्णिया जिले की सामाजिक एकजुटता, सेवा भावना और धार्मिक आस्था का प्रतीक बन चुका है। इस वर्ष शिविर 30 जुलाई से 24 अगस्त तक संचालित होगा。

सामान्य प्रश्न

निःशुल्क पूर्णिया सेवा शिविर का उद्घाटन कब हुआ?
निःशुल्क पूर्णिया सेवा शिविर का उद्घाटन गुरुवार को हुआ।
ये भी पढ़ें:Deogarh News: श्रावणी मेला : भारतीय स्टेट बैंक ने किया कांवरिया सेवा शिविर का शुभारंभ
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Bihar Government Purnia News Purnia Latest News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।