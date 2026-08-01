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दाबकी गुर्जर में जरूरतमंद बच्चों के लिए निशुल्क पाठशाला शुरू

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सहारनपुर
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फोटो-11जयराम गौतम ने बताया कि देशभर में चल रही निशुल्क पाठशालाओं की श्रृंखला के विस्तार के तहत दाबकी गुर्जर में केंद्र शुरू किया गया है।जयराम गौतम ने

दाबकी गुर्जर में जरूरतमंद बच्चों के लिए निशुल्क पाठशाला शुरू

सहारनपुर, संवाददाता। दाबकी गुर्जर में आर्थिक रूप से कमजोर और जरूरतमंद बच्चों को शिक्षा से जोड़ने के लिए भारतीय शिक्षा चैरिटेबल ट्रस्ट की निशुल्क पाठशाला शुरू की गई। शुक्रवार को राष्ट्रीय अध्यक्ष जयराम गौतम के नेतृत्व में पाठशाला का शुभारंभ हुआ। जयराम गौतम ने बताया कि देशभर में संचालित निशुल्क पाठशालाओं की श्रृंखला के विस्तार के तहत दाबकी गुर्जर में भी पाठशाला शुरू की गई है। उन्होंने बताया कि ट्रस्ट की ओर से अब तक 350 से अधिक निशुल्क पाठशालाएं विभिन्न गांवों में संचालित की जा रही हैं, जहां जरूरतमंद बच्चों को निशुल्क शिक्षा दी जा रही है। उन्होंने कहा कि शिक्षा समाज में सकारात्मक बदलाव का सबसे प्रभावी माध्यम है।

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ट्रस्ट का प्रयास है कि कोई भी बच्चा आर्थिक अभाव के कारण शिक्षा से वंचित न रहे। आने वाले समय में भी विभिन्न क्षेत्रों में नई निशुल्क पाठशालाएं शुरू की जाएंगी। इस अवसर पर रवि कुमार, नरेश कुमार, डॉ. अमन, अमित, डॉ. धूम सिंह, सोनू बीडीसी, डॉ. सेवाराम, मुकेश सैन, नरेश सैनी और अतर सिंह आदि मौजूद रहे।

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