पांच अगस्त से 18 अगस्त तक मिलेगा मुफ्त राशन
महराजगंज, हिन्दुस्तान टीम। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत माह अगस्त का निःशुल्क राशन
महराजगंज, हिन्दुस्तान टीम। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत माह अगस्त का निःशुल्क राशन वितरण 5 अगस्त से 18 अगस्त तक किया जाएगा। जिला पूर्ति अधिकारी संतोष विक्रम शाही ने सभी अंत्योदय व पात्र गृहस्थी राशन कार्डधारकों को निर्धारित मात्रा में गेहूं और चावल का निःशुल्क वितरण करने का निर्देश कोटेदारों को दिया है।डीएसओ ने बताया कि अंत्योदय राशन कार्डधारकों को प्रति कार्ड 10 किलोग्राम गेहूं व 25 किलोग्राम चावल दिया जाएगा। जबकि पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को प्रति यूनिट 1 किलोग्राम गेहूं तथा 4 किलोग्राम चावल निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। सभी उचित दर की दुकानों पर राशन वितरण प्रतिदिन सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक तथा दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक पर्यवेक्षणीय अधिकारियों की मौजूदगी में कराया जाएगा।
लाभार्थियों के लिए मोबाइल ओटीपी सत्यापन के माध्यम से राशन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 18 अगस्त निर्धारित की गई है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें