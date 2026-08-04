एमआरएमसीएच में हृदय जांच शिविर सफल, बच्चों को मिलेगा निःशुल्क उपचार

मेदिनीनगर, प्रतिनिधि। मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज अस्पताल (एमआरएमसीएच) में नन्हा सा दिल अंतर्गत बाल हृदय जांच एवं उपचार कार्यक्रम मंगलवार को संपन्न हुआ। कार्यक्रम का सफल संचालन श्री सत्य साईं संजीवनी अस्पताल की टीम ने किया। इस अवसर पर सिविल सर्जन डॉ. अनिल कुमार श्रीवास्तव, अस्पताल प्रबंधक सुनीत श्रीवास्तव, डीईआईसी मैनेजर पियूष कुमार, डॉ डॉ. आनंद कुमार, सामाजिक कार्यकर्ता श्रीपति सहित अनेक उपस्थित रहे। शिविर का आयोजन सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक किया गया। इस दौरान करीब 150 बच्चों का स्क्रीनिंग किया गया । जांच के दौरान 18 से अधिक बच्चों में जन्मजात हृदय रोग की पुष्टि हुई।

चिन्हित किए गए बच्चों को आगे निःशुल्क उपचार एवं ऑपरेशन कराया जाएगा ।सिविल सर्जन महोदय डॉ अनिल कुमार श्रीवास्तव ने कार्यक्रम की सराहना करते हुए इसे पलामू जिले के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने आर्थिक रूप से कमजोर एवं जरूरतमंद परिवारों के बच्चों को गिफ्ट ऑफ लाइफ़ एवं नन्हा सा दिल प्रमाण पत्र प्रदान कर सम्मानित किया। सिविल सर्जन ने कहा कि वैसे बच्चे जिनका सफल हृदय ऑपरेशन हो चुका है, उनके अभिभावकों से ऑपरेशन से पहले और बाद के अनुभव साझा करने का आग्रह किया। उन्होंने जिले के नागरिकों से अपील की कि इस प्रकार के कार्यक्रमों का अधिक से अधिक लाभ उठाएं, क्योंकि यह पहल गरीब एवं वंचित परिवारों के बच्चों को नया जीवन देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। कार्यक्रम में सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड के प्रतिनिधि हामिद राजा भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंतर्गत चिन्हित बच्चों का उपचार श्री सत्य साईं संजीवनी अस्पताल के विभिन्न केंद्र रायपुर (छत्तीसगढ़), कोंडापाका (तेलंगाना), खारघर (नवी मुंबई) एवं पलवल (हरियाणा)में पूर्णतः निःशुल्क किया जाएगा।