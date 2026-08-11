सीमांचल के 14 मॉडल स्कूलों में ऑन लाइन शुरू होगी जेईई व नीट की पढ़ाई

अररिया जिले में यह खुशखबरी है कि अब प्रतिभावान छात्र-छात्राओं को मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए बड़े शहरों जाने की जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री 15 अगस्त को जेईई और नीट की ऑनलाइन क्लास का उद्घाटन करेंगे। 14 मॉडल स्कूलों में यह सुविधा मिलेगी, जिससे छात्रों में खुशी है।

अररिया, वरीय संवाददाता पिछड़े क्षेत्र में शुमार सीमांचल के प्रतिभावान छात्र-छात्राओं के लिए यह खुशखबरी है। अब उन्हें मेडिकल व इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए बड़े शहरों व दूसरे राज्य जाने की जरूरत नहीं है। अब घर बैठे उन्हें फ्री में यह सुविधा मिलेगी। मुख्यमंत्री की घोषणा को मूर्तरूप देने के लिए विभागीय कसरत शुरू है। खास बात ये है कि सीमांचल के चार जिले अररिया, पूर्णिया, किशनगंज व कटिहार के 14 मॉडल स्कूलों (सरस्वती विद्या निकेतन) में अगले सप्ताह से ही ऑन लाइन जेईई व नीट की पढ़ाई शुरू हो जाएगी। युद्ध स्तर पर इसकी तैयारियां शुरू है। 15 अगस्त को खुद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जेईई व नीट की तैयारी के लिए ऑन लाइन क्लास का उद्घाटन करेंगे। इस संबंध में बिहार शिक्षा समिति के उपसचिव ने चारो जिले के डीईओ को पत्र लिखकर उद्घाटन के पूर्व की सारी तैयारियां पूरी करने का निर्देश दिया है। उद्घाटन के पहले चयनित मॉडल स्कूलों जहां जेईई व नीट की ऑन लाइन पढ़ाई होगी उसकी पूरी तैयारी करने के निर्देश जारी किये गये हैं। बिहार शिक्षा समिति के उपसचिव ने चारो जिले के डीईओ से चयनित मॉडल विद्यालयों में इंटरनेट सुविधा के साथ-साथ स्मार्ट टीवी की व्यवस्था करने, कम्प्यूटर शिक्षक व कम्यूटर के जानकार कर्मियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने, विद्युत व यूपीएस की व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है ताकि 15 अगस्त को उद्घाटन के दिन किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न न हो। इसके साथ ही जेईई व नीट की ऑन लाइन पढ़ाई के इच्छुक 11वीं व 12वीं के विद्यार्थियों का अलग-अलग सूची बनवाकर संबंधित विभागीय मेल के साथ उनके ह्वाटएप पर भेजना सुनिश्चित करें。

इंटरएक्टिव लर्निंग का भी सीएम करेंगे उद्घाटन: बताया गया कि इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री इंटरएक्टिव लर्निंग का भी 15 अगस्त को करेंगे। इसमें नौंवी से 12वीं तक के इच्छुक विद्यार्थी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलोजी और इंगलिश विषय से संबंधित एप के माध्यम से 24 घंटे के किसी भी समय डब्ट क्लीयर करा सकेंगे। इसकी भी सूची तैयार करने का उपसचिव ने डीईओ को निर्देश दिया है।

मेधावी छात्र-छात्राओं में खुशी: सीमांचल के चार जिले के 14 मॉडल स्कूल में जहां जेईई व नीट की पढ़ाई शुरू होगी उसमें कटिहार व पूर्णिया के चार-चार एवं अररिया व किशगंज के तीन-तीन विद्यालय शामिल हैं। इधर जेईई व नीट की तैयारी के लिए ऑन लाइन क्लास शुरू होने की खबर से जिले के गरीब मेधावी छात्र-छात्राओं में खुशी की लहर दौड़ गयी है। वहीं इंटरएक्टिव लर्निंग करने वाले नौंवी से 12वीं तक के इच्छुक विद्यार्थियों में भी खुशी है।

सीमांचल के इन स्कूलों में होगी जेईई व नीट की पढ़ाई: अररिया जिले के प्लस टू गर्ल्स हाईस्कूल, एप्लस टू राजकीयकृत उचि अररिया व भगवती देवी गोयल गर्ल्स हाई स्कूल फारबिसगंज।

पूर्णिया जिले के राजकीय बालिका हाईयर सेकेंड्री स्कूल, पर्वती मंडल हाईस्कूल हरदा, हाईस्कूल भोगा भटगामा, हाईस्कूल चंडी राजीगंज।

कटिहार जिले के हरिशंकर नयंक हाईस्कूल, हाईस्कूल बीएमपी-7 कटिहार, महेश्वरी एकेडमी स्कूल व उत्क्रमित हाईस्कूल बेलवा।

किशनगंज जिले के प्लस टू किसान हाईस्कूल सिंघरी पोखरिया, प्लस टू एसएस हाईस्कूल रतनपुर व उत्क्रमित हाईस्कूल हरूवाडंगा।

बोले अधिकारी: जिले के 11वीं और 12वीं कक्षा के छात्र छात्राओं और उनके अभिभावकों के लिए यह सौगात से कम नहीं है। ihnen अब अपने जिले में ही ऑन लाइन जेईई और नीट पढ़ाई की सुविधा मिल रही है। उम्मीद है ये बच्चे मन लगाकर पढ़ाई करेंगे। इन्हीं बच्चों में से कोई डॉक्टर तो कोई इंजीनियर बनेंगे। सभी को हमारी शुभकामनाएं ।

साहेब आलम, डीईओ, अररिया।