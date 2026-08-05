40 टीबी मरीजों को वितरित किया मासिक पोषाहार
सीएचसी डोईवाला में राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन अभियान के तहत आयोजित किया कार्यक्रमसीएचसी डोईवाला में राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन अभियान के तहत आयोजित किया कार्य
स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय के ग्राम्य विकास संस्थान (आरडीआई) ने बुधवार को राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन अभियान के अंतर्गत मासिक पोषाहार वितरण शिविर आयोजित किया। शिविर में 40 टीबी मरीजों को निशुल्क पोषाहार उपलब्ध कराया गया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र डोईवाला में आयोजित शिविर में सभी मरीजों के स्वास्थ्य की प्राथमिक जांच की गई, जिसमें वजन और रक्तचाप का परीक्षण शामिल रहा। इस दौरान चिकित्सकों ने मरीजों को नियमित उपचार, संतुलित आहार और स्वस्थ जीवनशैली अपनाने संबंधी परामर्श दिया। साथ ही लाभार्थियों का आभा हेल्थ आईडी पंजीकरण भी कराया गया, जिससे उन्हें डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिल सके।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें